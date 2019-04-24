لأسباب دينية.. “شمبانيا” بلا كحول لبطل كأس إنجلترا

سينال الفائز بكأس إنجلترا في كرة القدم التي تقام مباراتها النهائية الشهر المقبل، زجاجة من “الشمبانيا” الخالية من الكحول، احتراماً لمعتقدات اللاعبين الذين لا يشربون، وللمرة الأولى في تاريخ المسابقة الأعرق في العالم، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي اليوم الأربعاء.

وأوضح الاتحاد في بيان اليوم، قبل نحو شهر من المباراة النهائية التي تجمع بين مانشستر سيتي وواتفورد في 18 مايو (أيار) المقبل، أن القرار يأخذ في الاعتبار اللاعبين الذين لا يشربون الكحول لأسباب دينية أو خيارات شخصية، أو لم يبلغوا بعد السن القانونية للقيام بذلك.

وجاء في البيان الذي أوردته شبكة سكاي سبورتس أن “الفرق الفائزة ستمنح زجاجة شمبانيا خالية من الكحول لاحتفالاتها في مسابقات الاتحاد الإنجليزي، بدءاً من نهائي كأس الاتحاد هذا العام”.

وأوضح الاتحاد أن الخطوة تأتي في إطار “الاندماج”، وتهدف “إلى احترام خصوصية اللاعبين والمجتمعات التي تحظر تناول الكحول، بالإضافة الى اللاعبين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة (السن القانونية للشرب في إنجلترا)”.