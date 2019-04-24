أبوجريشة: الإسماعيلي يواجهة وادي دجلة بهدف الثلاث نقاط

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي نظيره وادي دجلة غدًا الخميس في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري المصري.

وشدد محمد محسن أبوجريشة المدرب العام للإسماعيلى على إصرار اللاعبين وتسلحهم

بالروح القتالية من أجل استعادة مسيرة الانتصارات في مشوار الفريق بباقي مباريات الدوري .

وقال أبوجريشة أن الفريق هدفة الفوز وخطف الثلاث نقاط ويدخل المباراة وهو على دراسة بطريقة لعب

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المنافس من حيث نقاط القوة لديه واستغلال نقاط الضعف.

وأضاف أبوجريشة أن الفريق يتطلع للتقدم تدريجيًّا بجدول ترتيب المسابقة وتعويض النتائج السلبية التى تحققت بالجولات الأخيرة.

واختتم المدرب العام أن عودة مجموعة من الأساسيين لقائمة الفريق ستزيد من القوة خلال الفترة المقبلة.

ويدخل الإسماعيلي المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 37 نقطة.