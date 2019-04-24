رياضة | رئيس الزمالك يهاجم جروس ويطالب بمدرب مصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يهاجم جروس ويطالب بمدرب مصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد رئيس نادي الزمالك، السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء على خلفية الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف ببطولة الدوري.

وأكد رئيس الزمالك للمقربين منه أن الفريق موقفه صعب طالما السويسري كريستيان جروس يعمل بمفرده وبدون ضخ أي دماء جديدة على الجهاز الفني واستقدام مدرب مصري للعمل في الجهاز المعاون.

رئيس الزمالك يرى أن جروس لا يصحح أخطائه ومن الضروري تواجد مدرب مصري معه حتى يتمكن من تصحيح بعض الأخطاء وضخ فكر جديد إلى الفريق.