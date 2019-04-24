رياضة | جناح برشلونة يقرر الرحيل في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جناح برشلونة يقرر الرحيل في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ نجم وسط فريق برشلونة الإسباني قرار الرحيل عن البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب قلة المشاركة تحت قيادة إرنستو فالفيردي في الموسم الجاري.

وبحسب ما نشره موقع فوتبول إسبانيا الإسباني، فإن مالكوم يريد الرحيل عن برشلونة لقلة المشاركة مع الفريق الكتالوني مشيرا إلى أن إدارة جوسيب بارتوميو، تريد 41 مليون يورو لبيع صاحب الـ22 عاما.

وأضاف الموقع أن انتر وجاره ميلان يرغبان بالتعاقد مع مالكوم في الصيف المقبل والذي ضمه البارسا في الصيف الماضي بعدما كان البرازيلي في طريقه لروما من بوردو الفرنسي بقيمة 41 مليون يورو.

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وشدد الموقع على أن مالكوم كان يملك عروض في السابق من ايفرتون وارسنال وتوتنهام وبعض الفرق في الدوري الصيني.

وشارك مالكوم في 3 مباريات كأساسي فقط في الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري.

وتشير التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة لا يعتمد على مالكوم لأنه لم يطلب من الإدارة ضمه في الصيف الماضي ويريد رحيله عن البارسا في الموسم المقبل.