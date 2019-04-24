محمد صلاح برفقة نجمة صراع العروش في حفل مجلة تايمز.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ظهر النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، في حفل مجلة “تايمز” الأمريكية، وذلك بعد اختياره ضمن قائمة الـ100 شخصية المؤثرة عالميًا.
محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي في الموسم الحالي، كان قد توجه إلى مدينة نيويورك الأمريكية مساء الثلاثاء لحضور الحفل الذي أقيم في مركز “لينكولن” وحضره أشهر النجوم في العالم.
كان من بين الحضور الممثل دواين جونسون الشهير بـ“The Rock” ، وجلين كلوز الممثلة والمغنية ومنتجة الأفلام الأمريكية، والممثلة الكندية ساندرا أوه، وإيميليا كلارك بطلة مسلسل Game of Thrones.
وتواجد أيضًا جيمس توماس “جيمي” فالون الممثل الكوميدي الأمريكي الشهير والذي التقط صورة مع “مو” خلال الحفل.. كما تواجد الممثل المصري الأصل رامي مالك والحاصل على جائزة أوسكار مؤخرًا في الحفل والتقط صورًا مع نجم ليفربول.
في وقت لاحق التقى هداف ليفربول مع الكوميديين تريفور نوح وحسن منهاج، كما التقط صلاح صورا مع عدد كبير من النجوم.
اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا يستعد لخوض مباراة مع فريقه يوم الجمعة المقبل أمام هدرسفيلد بالجولة الـ36 لبطولة الدوري الإنجليزي.
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