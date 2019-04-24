سوبر كورة يكشف أول قرار من إدارة الزمالك بعد الخسارة من بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا صوت يعلو فى الزمالك فوق أحداث مباراة بيراميدز، التى شهدت خسارة الفريق الأبيض بهدف دون رد سجله على جبر، فى اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الأسبوع 26 بالدورى الممتاز ليفقد الفريق الأبيض قمة الدورى التى يحتلها حاليا بيراميدز برصيد 63 نقطة وخلفه الزمالك برصيد 60 نقطة. ويكشف سوبر كورة عن أول قرار من جانب إدارة الزمالك تجاه لاعبى الفريق بعد تلك الخسارة ولمعرفة التفاصيل اضغط هنا Advertisements

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