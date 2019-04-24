انت الان تتابع يونس عن خسارة الزمالك: «كفاية كلام ده وقت الجمهور» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م
جماهير الزمالك
علق أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، على سقوط أبناء ميت عقبة، بهدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، أمام بيراميدز، على ملعب الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018-2019)، وحمل هدف اللقاء الوحيد، توقيع علي جبر في الدقيقة 25، وأهدر السوري عمر خريبين ضربة جزاء لأصحاب الأرض، ليتلقى الزمالك ثالث هزائمه بالدوري هذا الموسم، ومن ثم اعتلى بيراميدز صدارة الدوري برصيد 63 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 60 نقطة، ثم الأهلي ثالث الترتيب برصيد 58 نقطة.
وكتب أيمن يونس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وقت حرج و معقد لهزيمة الزمالك.. والزملكاوية زعلانين قوي ده أكيد.. الأخطاء كلنا عارفينها واتكلمنا فيها كلنا من قبل ما تحصل وكما توقعناها.. بس كفايه كلام نساند وندعم الفريق.. ده وقت الجمهور لإعادة الثقة للاعبين، فمازالت كل الفرص في الملعب..
وكتب أيمن يونس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وقت حرج و معقد لهزيمة الزمالك.. والزملكاوية زعلانين قوي ده أكيد.. الأخطاء كلنا عارفينها واتكلمنا فيها كلنا من قبل ما تحصل وكما توقعناها.. بس كفايه كلام نساند وندعم الفريق.. ده وقت الجمهور لإعادة الثقة للاعبين، فمازالت كل الفرص في الملعب.. صباحكم تحد يصنع الأمل".
— Ayman Younis. ايمن يونس (@AymanYounis)
صباح الخير 🌹وقت حرج و معقد لهزيمه الزمالك..والزملكاويه زعلانين قوي ده اكيد..الأخطاء كلنا عارفينها واتكلمنا فيها كلنا من قبل ما تحصل وكما توقعناها..بس كفايه كلام نساند و ندعم الفريق..ده وقت الجمهور ل اعاده الثقه للاعبين فمازالت كل الفرص في الملعب..صباحكم تحدي يصنع الامل 🌹🌹🌹— Ayman Younis. ايمن يونس (@AymanYounis) April 24, 2019
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