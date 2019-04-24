انت الان تتابع بعد خسارة الزمالك.. الجماهير تفتح النار على اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

الزمالك وبيراميدز

انتقد عدد من جماهير نادي الزمالك، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بنادي الزمالك بعد الأداء السيئ الذي ظهر منهم خلال مباراتهم، أمام فريق بيراميدز، في المباراة المؤجلة من مواجهات الجولة السادسة والعشرين، من منافسات بطولة الدوري الممتاز، والتي فاز بها الفريق الأزرق على أبناء القلعة البيضاء بهدف دون رد، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 63 نقطة، يرتقي بها إلى صدارة جدول ترتيب المسابقة، بفارق ثلاث نقاط عن الفارس الأبيض الذي تراجع للمركز الثاني، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

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ولم يشهد اللقاء أي جمل فنية صريحة من المدير الفني للفريق الأبيض كريستيان جروس، إلا لدقائق معدودة خلال شوطي المباراة، واستغلها لاعبو بيراميدز بعد إحراز الهدف، مما أدى إلى حالة من الغضب بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب أحد المتابعين لإحدى صفحات جماهير القلعة البيضاء: «جروس مدرب