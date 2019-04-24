انت الان تتابع رمضان صبحي يزين قائمة الأهلي لإسقاط المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد شحاتة ٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

رمضان صبحي Advertisements

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي تسافر اليوم الأربعاء، إلى الإسكندرية لخوض مباراة المصري البورسعيدي المؤجلة من الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018-2019)، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء بعد غدٍ الخميس على استاد المكس بالإسكندرية، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم بين الفريقين على استاد الجيش في برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الثانية، انتهى بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين، أحرزهما ساليف كوليبالي ووليد أزارو.

وضمت القائمة كلا من: علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي وأيمن اشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسين الشحات وعلي معلول وناصر ماهر وهشام محمد ورمضان صبحي وصالح جمعة واحمد الشيخ ووليد ازارو وصلاح محسن وباسم علي وجيرالدو وجونيور اجايي وعربي بدر. واستبعد لاسارتي كلا من: شريف إكرامي ومحمد محمود