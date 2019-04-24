رمضان صبحي يزين قائمة الأهلي لإسقاط المصري

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تحرير:أحمد شحاتة ٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م
رمضان صبحي
أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي تسافر اليوم الأربعاء، إلى الإسكندرية لخوض مباراة المصري البورسعيدي المؤجلة من الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018-2019)، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء بعد غدٍ الخميس على استاد المكس بالإسكندرية، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم بين الفريقين على استاد الجيش في برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الثانية، انتهى بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين، أحرزهما ساليف كوليبالي ووليد أزارو.
وضمت القائمة كلا من: علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي وأيمن اشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسين الشحات وعلي معلول وناصر ماهر وهشام محمد ورمضان صبحي وصالح جمعة واحمد الشيخ ووليد ازارو وصلاح محسن وباسم علي وجيرالدو وجونيور اجايي وعربي بدر. واستبعد لاسارتي كلا من: شريف إكرامي ومحمد محمود
علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي وأيمن اشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسين الشحات وعلي معلول وناصر ماهر وهشام محمد ورمضان صبحي وصالح جمعة واحمد الشيخ ووليد ازارو وصلاح محسن وباسم علي وجيرالدو وجونيور اجايي وعربي بدر.واستبعد لاسارتي كلا من:
شريف إكرامي ومحمد محمود وكريم نيدفيد وسعد الدين سمير ومحمود وحيد وحسام عاشور ومحمد هاني وعمرو جمال وإسلام محارب بسبب الإصابة ووليد سليمان لعدم الجاهزية ومحمد نجيب وأحمد علاء وأحمد حمودي ومحمد شريف ومحمد الشناوي وعمرو السولية ومروان محسن بسبب الإيقاف.
ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 58 نقطة، وذلك بعدما فاز في 18 مباراة وتعادل في 4، وخسر 4، بينما يحتل المصري المركز الرابع برصيد 46 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز في 11 وتعادل 13 وخسر 4.
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