تفاصيل تعدي لاعبي الزمالك على مصور المصري اليوم.. مصير 3 لاعبين وطبيب الفريق بالنيابة العامة.. والصحفيين تتخذ إجراءات صارمة ضد النادي

كتب: أحمد أبوعقيل

قال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه تقدم تقديم بلاغ رسمي بقسم أول مدينة نصر من الزميل عبدالرحمن جمال المصور بجريدة المصري اليوم والذي تم الإعتداء علية من لاعبي الزمالك عقب المباراة التي أقيمت أمس بين نادي الزمالك ونادي بيرامدز.

وتقدم المصور المعتدى عليه ببلاغ، ضد محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، ومصطفى ميلا، عامل غرفة الملابس ب، ومحمد عبدالغني، مدافع الزمالك، وأحمد زاهر إداري الفريق، ومحمد عيد طبيب الفريق، بعد تعديهم عليه لفظيا وبدنيا وقيام طبيب النادي بسرقة هاتفه المحمول بسبب تصويره خروج لاعبي الزمالك من الملعب بعد المباراة ومحاولتهم الاعتداء على بعض أفراد الأمن، وفي انتظار تحرير المحضر.

وأكد كامل أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وعمل التقرير الطبي ، وفي انتظار بدء تحقيقات النيابة.

قالت مصادر من مجلس نقابة الصحفيين إن المجلس برئاسة النقيب ضياء رشوان يدرس حاليا اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد نادي الزمالك بسبب اعتداء لاعبي وإداريي الفريق على المصور بجريدة المصري اليوم، أثناء تغطيته مباراة النادي مع بيراميدز.

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بداية الواقعة

بدأت الواقعة عندما اشتبك لاعبو الزمالك مع أفراد الأمن والشرطة المكلفين بحماية طاقم تحكيم المباراة داخل أرضية الملعب، وعندما وجدوا عبد الرحمن يمارس مهنته ويصور لقطات من الاشتباك اتجهوا إليه واعتدوا بالضرب عليه وتحفظوا على موبايله.

ويروي المصور الصحفي بالمصري اليوم، عبد الرحمن جمال، تفاصيل واقعة الاعتداء عليه من لاعبي نادي الزمالك، قائلًا: "كنت أمارس عملي، وفور الإنتهاء من المباراه اشتبكوا مع الحكم، قائلًا: " أخدت لقطات من الاشتباك وشافني الجنش فجأة لاقيته هو والعاملين بإدارة النادي اعتدوا بالضرب عليا وأخدوا الموبايل وفضلت واقف مستني التليفون بتاعي حوالي ساعة وكان في لاعيبة زي محمد إبراهيم يتحايل عليا اروح الفندق أو غرفة تغير الملابس علشان يدوني الفون وامسح الداتا عليه ويتفاهموا معايا لكن رفضت وبعدها روحت على القسم وعملت محضر فيهم".

وعلق عبد الرحمن جمال، على ما حدث معه قائلًا: " هما مستقصدني أصلًا علشان مصور أكتر من خناقة لنادي الزمالك خاصة لجنش".