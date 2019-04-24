شكرا لقرائتكم هنا الأهلي.. رمضان صبحى يشارك بالمران.. وتجهيز هشام لمواجهة المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ظهر رمضان صبحى صانع ألعاب الأهلي في مران فريقه اليوم، بعد إعلان تعافيه من إصابة العضلة الأمامية التي لحقت به مؤخرآ.
يأتى هذا في الوقت الذي عقد فيه مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق جلسة مع هشام محمد لاعب وسط الفريق الأحمر، على هامش مران الفريق المقام حاليا على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وحرص لاسارتي خلال هذه الجلسة على الحديث مع اللاعب على أهمية المباراة المقبلة أمام المصرى ، ومنحه بعض التعليمات الفنية بعدما اقترب من المشاركة في التشكيل الأساسي في ظل غياب عمرو السولية وحسام عاشور.
ويستعد الأهلي لمواجهة المصري مساء غد الخميس على ستاد المكس في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
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