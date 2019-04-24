شكرا لقرائتكم الزمالك يطلب حكام أجانب لمباراة الانتاج الحربي في الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل نادى الزمالك خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة، يطلب فيه استقدام حكام أجانب لمباراته المقبلة فى الدورى أمام الإنتاج الحربى والمحدد لها يوم 1 مايو المقبل.

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ورغم وصول الخطاب للجبلاية ، إلا أن الزمالك لم يرسل لاتحاد الكرة مبلغ الـ25 ألف دولار تكلفة الحكام الأجانب للقاء المرتقب.

يذكر أن الزمالك خسر أمس أمام بيراميدز فى الدورى بهدف نظيف سجله على جبر، ليتوقف رصيده عند 60 نقطة.