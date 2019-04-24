رياضة | بول بوجبا يرحل عن مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بول بوجبا يرحل عن مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي الرحيل عن قلعة "أولد ترافورد" في الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن بطل كأس العالم 2018 أخبر زملاءه في مانشستر يونايتد أنه سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم.

وأشارت إلى أن النجم الفرنسي، يواصل سعيه لتحقيق حلم اللعب في ريال مدريد، تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان.

وأضافت الصحيفة أن بوجبا أكد لنجوم مانشستر يونايتد، أن إدارة النادي لن تمنعه من الرحيل.

وسبق أن أفادت تقارير إنجليزية وإسبانية، بأن بوجبا طلب زيادة في راتبه، الذي يبلغ 300 ألف إسترليني أسبوعيًا، من أجل الموافقة على التجديد.

يذكر أن ريال مدريد يطارد بوجبا بقوة، كما أن إدارة الميرينجي منحت زيدان 500 مليون يورو، من أجل إبرام صفقات قوية في الميركاتو الصيفي المقبل، وفقًا لتقارير صحفية.

ظهور مميز لمحمد صلاح في حفل "تايم" الأمريكية

حضر محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي حفل مجلة "تايم" الأمريكية فجر اليوم بمدينة "نيويورك" لاختياره ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة فى العالم لعام 2019.

واختير محمد صلاح نجم منتخب مصر مع الأمريكى ليبرون جيمس نجم كرة السلة ولاعب لوس أنجلوس لايكرز ولاعب الجولف الأمريكى تايجر وودز ولاعبة كرة القدم بمنتخب أمريكا للسيدات أليكس مورجان والعداءة الجنوب أفريقية كاستر سيمينيا ورامى مالك الممثل الأمريكى من أصل مصرى والفائز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل فى 2018.

ديربي مثير بين مانشستر سيتي ويونايتد في مباراة الأحلام لليفربول

يستضيف مانشستر يونايتد في الساعة التاسعة مساء اليوم نظيره مانشستر سيتي في ديربي مدينة مانشستر ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 88 نقطة متفوقاً بفارق نقطتين على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بينما يحتل مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 64 نقطة.

وينتظر ليفربول فوز مانشستر يونايتد أو تعادله اليوم ليبقى الريدز على القمة مع تساوي عدد المباريات مع السيتي ويقترب من الفوز بالدوري الإنجليزي بعد غياب منذ عام 1990.

وخسر مانشستر يونايتد أمام إيفرتون برباعية نظيفة في الجولة الماضية لذلك يتطلع إلى الفوز من أجل حجز مركز مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويفتقد مانشستر يونايتد في مباراة اليوم أمام مانشستر سيتي أنطونيو فالنسيا وإيريك بايلي بينما يغيب عن السيتي كيفين دي بروين للإصابة.

سعر بيع محمد صلاح لريال مدريد

حدد نادي ليفربول الإنجليزي سعر بيع محمد صلاح في ظل العروض التي ستنهال عليه بنهاية الموسم الحالي.

وذكر موقع "سبورت" الفرنسي أن نادي ليفربول يريد على الأقل مبلغ 180 مليون يورو من أجل الاستغناء عن محمد صلاح.

وأوضح أن ريـال مدريد الإسباني من أكثر الأندية المهتمة بضم محمد صلاح إلى جانب إيدين هازارد، الذي اقترب بشكل كبير من الانتقال للنادي الملكي.

جونز يسخر من محمد صلاح

سخر فيني جونز الممثل البريطاني من محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي لكثرة سقوطه للحصول على ركلات جزاء في الدوري الإنجليزي.

وأعادت ركلة جزاء مباراة ليفربول وكارديف سيتي من جديد جدل إدعاء صلاح السقوط داخل منطقة الجزاء للحصول على خطأ، رغم أن الإعادة التلفزيونية من أكثر من زاوية أثبتت أنّه تعرض لعرقلة واضحة من سين موريسون قائد "كارديف".

ورغم قناعة جونز أنّ صلاح يستحقّ ركلة الجزاء فإنه أراد على ما يبدو إطلاق نكتة بحق هداف متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال الممثل صاحب الـ54 عاماً، في تصريحات تلفزيونية: "كم استغرق الدب.. مدافع كارديف وضع ذراعيه حول صلاح، والأخير رمى نفسه على الأرض في النهاية".

وأضاف جونز: "بالنسبة لي، إنها ركلة جزاء واضحة.. صلاح ألقى نفسه على الأرض لكن مهلاً، لاعب كارديف أحاطه بذراعيه.. أعتقد أنه كان خائفا من أن يسدد صلاح على المرمى.. صلاح ربما قد ذهب إلى مدرسة دراما لم أذهب إليها أبداً".

ليفربول يحارب لضم "بيبي"

يحارب نادي ليفربول الإنجليزي لضم نيكولاس بيبي نجم ليل صاحب المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الفرنسي.

وأصبحت الوجهة القادمة لنيكولاس بيبي صاحب الأعوام الـ23 غير معلومة حتى الآن فهو لم يؤكد سوى أنه سينتقل من "ليل" هذا الصيف بحسب موقع "شبورت 1" الألماني.

وقال سمير خياط، وكيل اللاعب، لراديو "آر تي إل": "لدينا الآن مفاوضات مع أندية، ولم نصدر قراراً بعد".

وأضاف أنه لا يوجد حتى الآن فريق مفضل "سواء كان بايرن ميونيخ أو ناد آخر. نيكولاس لن يذهب إلى أي مكان لمجرد الانتقال، ونحن لم نقرر بعد الدوري الذي سيلعب به".

وتزعم صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن مصادر من فرنسا أن ليفربول تحدث مع ليل بشأن بيبي وأن تشيلسي هو الآخر لديه اهتمام باللاعب بل وعرض 80 مليون يورو للحصول عليه، حسب موقع "تي أونلاين" الألماني.

ويمكن لنيكولاس بيبي أن يعلب كجناح أو حتى كقلب هجوم، وساهم نجم منتخب كوت ديفوار، الذي ولد وتربى في فرنسا، في الأداء الكبير، الذي يقدمه ليل هذا الموسم، وسجل في 36 مباراة 20 هدفا، وصنع 12 هدفا.

ولا يسبقه في قائمة هدافي الدوري الفرنسي سوى كيليان مبابي، نجم سان جرمان، الذي سجل حتى الآن 30 هدفا.

وأكد جيرارد لوبيز، رئيس نادي ليل قبل بضعة أيام "4 وحتى 5 لاعبين سيتركون النادي، ورحيل بيبي أمر واقع".

يذكر أن الحديث يحوم كثيرا حول رحيل ساديو ماني، ومحمد صلاح عن ليفربول، وربما يكون بيبى خيارا رائعا للمدرب يورجن كلوب، الذي لم يحقق حتى الآن أي لقب مع ليفربول منذ انتقاله إليه في عام 2015

صفقات كريستيانو رونالدو في يوفنتوس

طلب كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي تدعيم الفريق بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية أن رونالدو طلب ضم فاران مدافع ريال مدريد الإسباني وزميله إيسكو ومانولاس مدافع روما الإيطالي وفيريدريكو كييزا نجم فيورنتنيا الإيطالي.

الإعلام الإيطالي: كريستيانو رونالدو خذل يوفنتوس

لا تزال أصداء خروج يوفنتوس الإيطالي من من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام الهولندي تتردد عبر وسائل الإعلام الإيطالية التي هاجمت البرتغالي كريستيانو رونالدو، وحملته مسؤولية ضياع اللقب.

واعتبرت وسائل الإعلام الإيطالية أن رونالدو كان له دور كبير في خروج يوفنتوس من منافسات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، ومن أنصار هذا الرأي المدرب الإيطالي ماركو تارديلي، اللاعب السابق لنادي السيدة العجوز.

وقال تارديلي في تصريحات لموقع "راي سبورت": "يوفنتوس يحتاج إلى التركيز في إدارة الفريق، كريستيانو رونالدو لعب أكثر مما يجب هذا العام، ولكن هو من يفرض هذا، كان بوسعه أن يقدم المزيد أمام أياكس".

وأضاف: "أعتقد أن بعض اللاعبين يقدمون أقل مما يستطيعون بجوار رونالدو، إنهم يعانون معه بدون أن يدركوا هذا، ديبالا هو أحد هؤلاء".

أشهر ركلات جزاء محمد صلاح المثيرة للجدل

رصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أشهر حالات سقوط محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي داخل منطقة الجزاء خلال هذا الوسم والتي حصل في بعضها على ركلات جزاء بينما تجاهل الحكام حالات أخرى.

مباراة كارديف وليفربول

أعاق موريسون مدافع كارديف محمد صلاح داخل منطقة الجزاء، وقام في إحدى اللقطات بحصار صلاح بذراعيه، ومنعه من التحرك بحرية واحتسبها الحكم ركلة جزاء.

مباراة ليفربول وتشيلسي

حاول محمد صلاح الحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول، بعد سقوطه على الأرض، مدعياً تعرضه لإعاقة من ديفيد لويز مدافع تشيلسي، ولكن الحكم لم يحتسب شيئًا وكان قراره صحيحًا.

مباراة ليفربول ونيوكاسل

تعرض محمد صلاح لإعاقة خفيفة من مدافع نيوكاسل باول دوميت، إلا أن الحكم كريج بوسون احتسب الكرة ركلة جزاء، وهو ما أثار غضب الإسباني رافائيل بنيتيز، مدرب نيوكاسل لكن الصحيفة رأت أن الكرة لا تكن تستحق ركلة جزاء على الإطلاق.

مباراة ليفربول وأرسنال

فاز ليفربول 5/1، وحصل محمد صلاح على ركلة جزاء أحرز منها الهدف الرابع قبل نهاية الشوط الأول، بعد احتكاك مع مدافع الجانرز سوكراتيس ورأت الصحيفة أن الكرة لا تستحق ركلة جزاء.

مباراة برايتون وليفربول

فاز ليفربول بهدف نظيف من ركلة جزاء حصل عليها ونفذها محمد صلاح، حيث ارتكب الألماني باسكال جروس، مدافع برايتون خطأ واضحًا ضد صلاح داخل المنطقة ورأت الصحيفة أنها ركلة جزاء.

مباراة ليفربول وكريستال بالاس

فاز ليفربول بعد لقاء مثير 4/3، وسقط محمد صلاح داخل منطقة الجزاء بعد احتكاك مع مدافع بالاسن الفرنسي مامادو ساخو، ولم يحتسب الحكم ركلة جزاء، وكان القرار صحيحًا

رد فعل جمهور ليفربول على أنانية ميلنر مع محمد صلاح

أبدى بعض مشجعي نادي ليفربول الإنجليزي استياءهم من أنانية جيمس ميلنر، قائد الفريق بحرمان محمد صلاح من تسديد ركلة الجزاء أمام كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي.

تداول مغردو موقع "تويتر" الفيديو الذي يظهر ميلنر وهو يأخذ الكرة من صلاح ليسدد ركلة الجزاء، ما حرم الدولي المصري من تسجيل هدفه الـ20 وتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي.

وقالت مغردة: "هذا الأمر أغضبني حقا، كان يمكن أن يسجل صلاح ركلة الجزاء، فيرمينيو كان يهنئه على ركلة الجزاء قبل أن يقوم ميلنر بأخذ الكرة"، وأضاف آخر: "تصرف ميلنر غير لائق".

وفاز ليفربول على كارديف بهدفين نظيفين ضمن الجولة الخامسة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي.

زيدان يفاجيء محمد صلاح في خطة إصلاح ريال مدريد

فضل زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني فكرة ضم كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان الفرنسي على محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ويرغب زين الدين زيدان في ضم 3 صفقات في الميركاتو الصيفي على نجوم مميزين ترددت أسماءهم في الفترة الماضية.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية أن زيدان إدارة ريال مدريد التعاقد مع 3 لاعبين وهم البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي والفرنسي كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان الفرنسي والدنماركي كريستيان إريكسن صانع ألعاب توتنهام هوتسبير.

وأشارت إلى أن زيدان معجب بقدرات هازارد، والأخير بات قريبًا من مغادرة تشيلسي إلى سانتياجو برنابيو في الصيف المقبل.

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وأوضحت أنه رغم إعجاب زيدان بمواطنه بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، إلا أن المدرب الفرنسي يفضل ضم إريكسن لدعم خط وسط الفريق في الموسم المقبل.

وأكدت أن زيدان يفضل أن تكون الصفقة الثالثة في الموسم المقبل هي كيليان مبابي الذي يفضله على كل من البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي والفرنسي أنطوان جريزمان صانع ألعاب أتلتيكو مدريد الإسباني.

سر استبعاد محمد صلاح من المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

لعب عامل الوقت الدور الأكبر في خروج محمد صلاح نجم نادي ليفربول من قائمة المرشحين من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وضمت القائمة ثلاثي مانشستر سييتي أجويرو ورحيم ستيرلينج وبرناردو سيلفا وثنائي ليفربول فيرجيل فان دايك وساديو ماني بجان إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي.

ويحق للاعبي 92 ناديًا إنجليزيًا التصويت لاختيار أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب صاعد وفريق نجوم العام وتسلم بطاقات التصويت في ملعب التدريب الخاص بكل فريق.

ويبدأ التصويت لاختيار لاعب العالم في الأراضي الإنجليزية في شهر فبراير حتى شهر مارس وهي الفترة التي شهدت تراجع مستوى محمد صلاح في الدوري الإنجليزي وسجل خلالها هدفًا وحيدًا في 8 مباريات ولم يظهر أمام الأندية الكبيرة توتنهام وتشيلسي ومانشستر سيتي وأرسنال ومانشستر يونايتد بخلاف ما فعله في الموسم الماضي.

برشلونة يتراجع عن أهم صفقاته

تراجع نادي برشلونة الإسباني عن ضم أهم صفقاته لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن برشلونة تراجع عن ضم ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وبات يبحث عن أهداف أخرى للعب دور المهاجم البديل للأوروجوياني لويس سواريز.

وأوضحت أن ماركوس راشفورد يريد الحصول على راتب أسبوعي يتخطى 200 ألف إسترليني من أجل التجديد وهو رقم مرتفع ويضع اللاعب ضمن أعلى 4 رواتب في الفريق الكتالوني، بجانب ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وعثمان ديمبلي.

ومما يُعقّد الصفقة على برشلونة أن مانشستر يونايتد لن يسمح لراشفورد بالرحيل بأقل من 150 مليون إسترليني، وهو مقابل مرتفع للغاية على الفريق الكتالوني.

ويعتقد مسؤولو برشلونة أن هذا المقابل الضخم قد يمنحهم فرصة التعاقد مع لاعب بإمكانات أفضل من راشفورد.

ليفربول يفاوض خليفة محمد صلاح تمهيدا لرحيله

يخطط نادي ليفربول الإنجليزي لضم جناح ليل الفرنسي نيكولاس بيبي ليكون بديلًا لمحمد صلاح نجم الفريق حال رحيله في الميركاتو الصيفي.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، أن ليفربول اختار التعاقد مع الفرنسي نيكولاس بيبي هذا الصيف ليصبح خليفة محمد صلاح.

وأشارت إلى أن محمد صلاح يقترب من الرحيل عن ليفربول في ظل العروض المغرية لضمه من برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس.

ريال مدريد يعطل انتقال محمد صلاح إلى يوفنتوس

يرغب نادي يوفنتوس الإيطالي في ضم محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أن إدارة يوفنتوس تعيد التفكير في صفقة ضم صلاح مقابل السماح للأرجنتيني باولو ديبالا للانتقال لصفوف ليفربول.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة السيدة العجوز تخشى فشل الصفقة في ظل وجود رغبة من ريال مدريد الإسباني لضم محمد صلاح إذا فشل في التعاقد مع إدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي.

أول مباراة ليورجن كلوب أمام برشلونة

يواجه يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي فريق برشلونة الإسباني لأول مرة في تاريخه عندما يلتقي الفريقان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويبحث يورجن كلوب عن حل لإيقاف خطورة ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الذي صعد بالفريق لنصف النهائي من بوابة مانشستر يونايتد الإنجليزي.

فان ديك يعلن طريقة إيقاف ليونيل ميسي

رد فيرجيل فان ديك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي على طريقة إيقاف ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فان ديك عن طريقة إيقاف ميسي: "لا أعرف طريقة إيقافه لأن الأمر يتعلق بالقيام بكل شيء معًا فلا تتعلق أبدا بمواجهة واحد ضد واحد أو مدافع ضد مهاجم".

وأضاف فان ديك: "الطريقة الوحيدة للدفاع بشكل جيد هي العمل معًا فلابد أن نلعب بشكل جماعي في كل الأحوال.. ميسي أفضل لاعب في العالم لكن سوف نرى".

موعد مباراة برشلونة وليفربول في دوري أبطال أوروبا

يحل نادي ليفربول الإنجليزي ضيفًا على برشلونة الإسباني يوم 30 من شهر أبريل على ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة العودة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وبرشلونة يوم 7 مايو المقبل على ملعب آنفيلد.

وتأهل ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح إلى نصف النهائي بعد إقصاء بورتو البرتغالي من دور الثمانية بينما أطاح برشلونة بمانشستر يونايتد الإنجليزي.

ريال مدريد يتأهب لأكبر صفقة في تاريخه

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لأكبر صفقة في تاريخه خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الكروي الجاري.

وذكر موقع "le10sport"، أن النادي الملكي يعتزم عقد صفقتين من العيار الثقيل، حيث تتمثل الأولى في ضم إيدين هازارد، نجم تشيلسي، مقابل 100 مليون يورو.

أما الثانية، فخصص لها الميرينجي ضعف قيمة الأولى على الأقل، ولكن دون تحديد نجم بعينه.

وأضاف الموقع أن قائمة أهداف الصفقة الثانية، تضم العديد من اللاعبين، يتصدرهم نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، وزميله كيليان مبابي، بالإضافة إلى هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير.

وأفاد "le10sport" أن ريال مدريد، مستعد لإيصال قيمة الصفقة الثانية إلى 300 مليون يورو، خاصةً إذا كان اللاعب المستهدف هو نيمار أو مبابي.

يذكر أن أغلى صفقة في تاريخ اللعبة، هي التي انتقل بها نيمار من برشلونة إلى سان جيرمان، مقابل 222 مليون يورو.

الهزيمة التي صنعت إمبراطورية ليونيل ميسي

مثلت مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني نقطة فارقة في تاريخ ليونيل ميسي نجم البرسا وحياته الكروية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميسي كان موهبة مثيرة للاهتمام في موسم 2007-2008 عندما لعب برشلونة مع مانشستر يونايتد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك ميسي أساسيًا في مباراة الإياب بأولد ترافورد رفقة صامويل إيتو، بينما ظل الفرنسي تييري هنري على مقاعد البدلاء، إلا أن برشلونة خسر بنتيجة 0-1 وودع البطولة الأوروبية في هذا الموسم.

وتسببت هذه الخسارة في انتهاء مشروع الهولندي فرانك ريكارد ببرشلونة، وبداية مشروع جديد رفقة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وفي الموسم التالي رحل رونالدينيو نجم برشلونة وقتها، بينما أصبح ميسي هو رهان جوارديولا الأول وتحول البرغوث من إحراز 16 هدفًا بموسم 2007-2008 إلى 36 هدفًا في 2008-2009.

ويخطط ميسي إلى عدم تكرار الهزيمة أمام الشياطين الحمر عندما يلتقي الفريقان، غدًا الأربعاء، في ذهب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب "أولد ترافورد".