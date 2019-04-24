انت الان تتابع تفاصيل خبر برشلونة على بُعد فوز من التتويج رسمياً بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 24 أبريل 2019 09:52 صباحاً - بات نادي برشلونة قاب قوسين أو أدنى من التتويج رسمياً بلقبه الـ26 في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على حساب مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين نظيفين، مساء الثلاثاء، في افتتاح لقاءات الجولة الرابعة والثلاثين من المسابقة المحلية.

وفضّل المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين على غرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والظهير جوردي ألبا؛ استعداداً للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي؛ أملاً في تكرار "الثلاثية التاريخية" للمرة الثالثة، بعد عامي 2009 و2015.

وضع الشاب كارليس ألينيا فريقه الكتالوني في المقدمة في الدقيقة الـ54، قبل أن يؤمن زميله الأوروغواياني لويس سواريز النتيجة بهدف ثانٍ من ركلة جزاء بعد 6 دقائق فقط.

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بهذا الانتصار رفع "البارسا" رصيده إلى 80 نقطة في صدارة ترتيب الليغا، في حين توقف رصيد ألافيس عند 46 نقطة في المركز الثامن.

وبات رفاق ميسي على بُعد فوز واحد من الظفر رسمياً بلقب البطولة الإسبانية، حين يواجهون ليفانتي على ملعب "كامب نو"، مساء السبت المقبل.

وقد يوفر "خفافيش" فالنسيا على برشلونة الانتظار للجولة المقبلة في حال تغلّبوا مساء الأربعاء على أتلتيكو مدريد في ملعب "واندا ميترو بوليتانو"، في قمة الجولة الـ34.