رياضة | موعد مباراة أرسنال ضد ولفرهامبتون اليوم الأربعاء 24 أبريل في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة أرسنال ضد ولفرهامبتون اليوم الأربعاء 24 أبريل في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق ولفرهامبتون، نظيره فريق أرسنال اليوم الأربعاء 24 أبريل في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب مولينو، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق أرسنال :-

حراسة المرمى : لينو.

خط الدفاع : نيلس - كوسينلي - سوكراتيس - كولاسيناك.

خط الوسط : جندوزي - تشاكا - مسعود أوزيل - ميختاريان.

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خط الهجوم : لاكازيت - أوباميانج.

وستقام المباراة بين فريق أرسنال، وفريق ولفرهامبتون في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

ويحتل فريق أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة، بينما يحل فريق ولفرهامبتون في المركز العاشر برصيد 48 نقطة.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق أرسنال، ضد فريق ولفرهامبتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقع الخليج 365 الرياضي.