رياضة | رونالدو يطلب من يوفنتوس التعاقد مع ثنائي ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يطلب من يوفنتوس التعاقد مع ثنائي ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية إيطالية بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي يفكر في الصفقات المناسبة لليوفي من أجل التحرك والتعاقد معها في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونقلت صحيفة آس الإسبانية عن صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية أن رونالدو طالب إدارة يوفنتوس بالتحرك للتعاقد مع الفرنسي رفائيل فاران والإسباني إيسكو نجمي ريال مدريد الإسباني.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رونالدو يعرف كلا من فاران وإيسكو تمامًا، حيث سبق للثلاثي اللعب معًا في صفوف الملكي قبل أن يرحل رونالدو عنه في صيف 2018 للانضمام ليوفنتوس.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن يوفنتوس يضع أنظاره على العديد من الصفقات مثل اليوناني كوستاس مانولاس نجم روما الإيطالي والفرنسي تانجاي ندومبيلي نجم ليون الفرنسي والإيطالي فريدريكو كيزا نجم فيورنتينا الإيطالي والبرتغالي جواو فليكس نجم بنفيكا.

يذكر أن يوفنتوس تعاقد مع الويلزي آرون رامسي من آرسنال الإنجليزي.