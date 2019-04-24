أزمة وارتباك وتفوق.. مشاهد من لقاء بيراميدز والزمالك

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تراجع الزمالك للمركز الثاني في جدول الدوري بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم، وقدم الزمالك مستوى سيئًا في هذا اللقاء

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهزيمة الثالثة له في بطولة الدوري الموسم الحالي، بعد الخسارة من فريق بيراميدز بنتيجة 0-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، أحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب علي جبر مدافع بيراميدز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 63 نقطة يتصدر بها جدول المسابقة، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 60 نقطة، يحتل بها المركز الثاني في الجدول.

خسارة الزمالك من بيراميدز وظهور الفريق بمستوى سيء خلال مباراة اليوم له مقدمات وأسباب عديدة منها ما يتعلق باللاعبين أو الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كرستيان جروس. أزمة كهربا شهد معسكر الزمالك استعدادًا للقاء بيراميدز وتحديدًا قبل بدء المباراة بساعتين، أزمة قوية بطلها محمود عبدالمنعم كهربا لاعب

خسارة الزمالك من بيراميدز وظهور الفريق بمستوى سيء خلال مباراة اليوم له مقدمات وأسباب عديدة منها ما يتعلق باللاعبين أو الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كرستيان جروس. أزمة كهربا أزمة كهربا شهد معسكر الزمالك استعدادًا للقاء بيراميدز وتحديدًا قبل بدء المباراة بساعتين، أزمة قوية بطلها محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأبيض بعد هجومه على كرستيان جروس المدير الفني للفريق، بسبب استبعاده من التشكيل الأساسي الخاص بالمباراة، وكانت تلك الواقعة أمام جميع أفراد الفريق وبالتأكيد كان لها تأثير سلبي على تركيز اللاعبين. توتر اللاعبين توتر اللاعبين سيطر التوتر على لاعبي الزمالك منذ الدقيقة الأولى في اللقاء وخرج أكثر من لاعب عن تركيزه والدخول في صدام مع لاعبي بيراميدز وحكم اللقاء وهو ما كلف الفريق حصول 7 لاعبين من الزمالك على إنذارات وهم، طارق حامد ومحمود علاء ومحمد عنتر وأحمد سيد زيزو وحمدي النقاز وعمر السعيد ويوسف أوباما؛ بل إن طارق حامد كان يستحق الطرد أكثر من مرة بسبب تدخلاته العنيفة وغير المبررة، كما أن 3 لاعبين من هؤلاء حصلوا على إنذارت بسبب الاعتراض على الحكم وقد يفقد الفريق جهود أي منهم خلال المباريات القادمة بسبب هذه البطاقات. وليست هذه المباراة الأولى التي يظهر فيها لاعبو الزمالك بهذا التوتر، حيث ظهر في لقاء المقاولون والطلائع والمصري وبعض المباريات الإفريقية وهو ما يتسبب في سقوط الفريق. Advertisements ارتباك جروس ارتباك جروس فشل السويسري كرستيان جروس في إدارة اللقاء بشكل جيد واتسم أداء اللاعبين بالعشوائية وعدم التنظيم داخل الملعب وامتلك لاعبو بيراميدز منطقة وسط الملعب تمامًا، ولم يستطع المدير الفني للفريق السيطرة على هذا الأمر، حتى في إجراء التبديلات لم يكن المدرب موفقا، بعد أن سحب أحمد سيد "زيزو" ودفع بكهربا بدلا منه مع بداية الشوط الثاني في الوقت الذي أبقى فيه على إبراهيم حسن داخل الملعب والذي لم يكن له أي وجود في المباراة حتى تم استبداله والدفع بمحمد عنتر بدلا منه، ثم سحب محمد إبراهيم أنشط لاعبي الزمالك ودفع بأيمن حفني بدلا منه. وكان يجب على جروس حتى يمتلك وسط الملعب أن يدفع بلاعب وسط آخر وهو محمود عبدالعزيز، إلى جوار طارق حامد وسحب إبراهيم حسن أو يوسف أوباما أسوأ لاعبي الزمالك في الفترة الأخيرة، كذلك الدفع بمحمود كهربا كان قرارًا خاطئًا بعد الأزمة التي افتعلها قبل اللقاء بساعات قليلة وتسببت في خروج الجميع عن تركيزه حتى نزوله لم يكن له أي تأثير إيجابي على أداء الفريق. والغريب أن لاعبي الزمالك لم يقوموا بعمل أي هجمة منظمة على مرمى بيراميدز خلال اللقاء، بل إنهم لم يسددوا أي تسديدة على أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز. أزمة بديل ساسي أزمة بديل ساسي كذلك فشل المدرب السويسري في تجهيز البديل المناسب للتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق والذي ظهر تأثر الفريق بغيابه منذ إيقافه عن مباراتي المصري في الدوري ولقاء الذهاب أمام حسنية أغادير في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية، وكان يجب على المدير الفني أن يعد البديل المناسب للاعب حتى لا يرتبك بهذا الشكل عند اختيار التشكيل أو عند إجراء التبديلات. تفوق بيراميدز تفوق بيراميدز استطاع فريق بيراميدز أن يفوز على قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في أسبوع واحد، بعد الفوز على الأحمر يوم السبت الماضي بهدف دون رد، ثم الفوز على الزمالك اليوم بنفس النتيجة، النتائج التي حققها بيراميدز حافظ له على فرصه في المنافسة على لقب الدوري بعد أن تصدر جدول المسابقة برصيد 63 نقطة. إقرأ أيضًا.. تفاصيل مشادة لاعبي الزمالك مع الحكم النرويجي إقرأ أيضًا.. ترتيب جدول الدوري بعد فوز بيراميدز على الزمالك

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