شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يقرر شطب وإيقاف 9 لاعبين في فريق كرة الماء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، شطب مهند جمال لاعب فريق كرة الماء بالنادي، وإيقاف ثمانية لاعبين آخرين في الفريق ذاته، بسبب الأحداث التي وقعت في مباراة الأهلي والجزيرة في كرة الماء.

وعقد المجلس اجتماعا، مساء الثلاثاء، تطرق إلى الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي والجزيرة في كرة الماء، وأصدر بيانا جاء كالتالي: «اعتمادا على ميراث النادي الأهلي التاريخي، واتساقًا مع قيمه ومبادئه الأخلاقية والتربوية التي يتمسّك بها على مر العصور، قبل سعيه إلى حصد البطولات، وبناءً على التحقيقات الدقيقة والشاملة التي جرت بمعرفة الإدارات المعنية بالنادي مع جميع أفراد جهاز كرة الماء ولاعبي الفريق الأول التي اشتركت في الأحداث التي تَلتْ المباراة النهائية في بطولة الجمهورية لكرة الماء بين فريقي الأهلي والجزيرة».

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أضاف: «وبناء على ما تبين من نتائج لهذه التحقيقات، قرر مجلس الإدارة شطب اللاعب مهند جمال، وإيقاف اللاعب محمد مروان لمدة موسم رياضي (رغم عدم معاقبته من جانب اتحاد السباحة)، وإيقاف اللاعب أحمد رياض موسمًا رياضيًا، وإيقاف اللاعب محمد نبيه موسمًا رياضيًا (رغم عدم معاقبته من جانب اتحاد السباحة)، وإيقاف اللاعب محمود طارق موسمًا رياضيا، وإيقاف كل من محمد أسامة؛ ويحيى علاء توفيق؛ ومحمود ايهاب؛ لمدة ثلاثة أشهر، بجانب إيقاف اللاعب كريم جمال ستة أشهر».

تابع: «وانطلاقا من نفس المعيار الأخلاقي والتربوي، فإن النادي الأهلي يتحفّظ على بعض القرارات التي اتخذها مجلس إدارة اتحاد السباحة المصري، والتي كانت سببًا رئيسيًا ومباشرًا في حالة الاحتقان التي شهدتها المباراة، وتمثلت فيما يلي، رفع الإيقاف عن لاعب نادي هليوبوليس السابق، أحمد بركات، الموقوف لمدة موسمين، واستغنى عنه نادي هليوبوليس لأسباب أخلاقية، والاكتفاء بإيقافه لمدة 8 أشهر فقط، بل وضمّه إلى نادي الجزيرة، وكان الإيقاف بسبب تعديه على لاعب النادي الأهلي، مازن قاسم، بالضرب، وإصابته بكسر بالفكّ؛ الأمر الذي استدعى تدخلا جراحيًا، وترك أثرًا يصل إلى العاهة المستديمة، وعوقب بحكم جنائي لمدة ستة أشهر». وهو أمر يدعو للدهشة والاستغراب، والموافقة على تسجيل اللاعب ضمن قائمة لاعبي نادي الجزيرة يوم 17 أكتوبر 2018، وهو آخر موعد لتسجيل اللاعبين في بطولة الجمهورية.. علمًا بأن نادي الجزيرة أرسل خطاب تسجيل اللاعب إلى اتحاد السباحة يوم 21 أكتوبر 2018، بعد غلق باب القيْد، واستقبل الاتحاد الخطاب يوم 23 من نفس الشهر، الأمر الذي يعد خللًا إداريًا واضحًا، ويستوجب استبعاد اللاعب، وإلغاء نتيجة المباريات التي شارك بها».

زاد البيان: «يهيب النادي الأهلي بالأندية الرياضية كافة أن تكون حريصة على إعلاء قيم الروح الرياضية، والتمسك بالأخلاق الحميدة، قبل أن تضم إلى صفوفها لاعبين لا يتمتعون بالسلوك القويم والروح الرياضية التي ينبغي توافرها وغرسها في جميع اللاعبين. كما يهيب باتحاد السباحة أن يكون معيار تعامله في جميع القضايا واحدًا، وألا يكيل بمكيالين؛ حرصًا على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص».