طارق مؤمن إلى نصف نهائي «الجونة للاسكواش».. ونور الطيب تودع

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل اللاعب طارق مؤمن إلى الدور نصف النهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش التي تقام خلال الفترة من 17 إلى 28 أبريل الجاري. تغلب «مؤمن» المصنف الثالث على الألماني سيمون روزنر المصنف الخامس بثلاثة أشواط لشوط، وكانت نتيجة الأشواط 11-5، 11-4, 7-11, 11-3 في مباراة استغرقت 41 دقيقة. من جهة أخرى، ودعت اللاعبة نور الطيب المصنفة الثالثة البطولة بعد خسارتها من الأمريكية أماندا صبحي المصنفة الثالثة عشر بثلاث مجموعات لمجموعتين.

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