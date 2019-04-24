شكرا لقرائتكم لعنة الإصابات فى الأهلى تطارد لاسارتي قبل لقاء المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي أزمة كبرى بعدما ضاعفت لعنة الإصابات مشاكل المدير الفني قبل 24 ساعة من مباراة المصري المقرر لها غداً في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدوري حيث فوجئ لاسارتي بعدم قدرة الثنائي محمد هاني وحسام عاشور على المشاركة في مباراة الغد المُرتقبة للأصابة حيث يعاني عاشور من الإصابة في العضلة الضامة، فيما يعاني هاني من إجهاد عضلي.

وبذلك إنضم عاشور وهاني لقائمة اللاعبين الغائبين عن المباراة ويأتي في مقدمتهم الثلاثي عمرو السولية ومحمد الشناوي ومروان محسن للأيقاف فيما يتواصل غياب سعد سمير ووليد سليمان وكريم نيدفيد ورمضان صبحي للإصابة.

ليفقد المارد الأحمر عدد كبير من لاعبيه الأساسسين في مباراة الغد التى يتطلع خلالها المارد الأحمر لتحقيق الفوز من أجل تصحيح المسار وتجاوز "صدمة" الخسارة الأخيرة من بيراميدز بالدوري وكذلك الحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري بعد الخروج الأفريقي مؤخراً على يد صن داونز الجنوب أفريقي.