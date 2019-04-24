الأهلي يحتفل بمرور 112 عاماً على تأسيسه

احتفلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى بمرور 112 عاماً على تأسيس القلعة الحمراء، الموافق 24 إبريل عام 1907.

ونشرت الصفحة الرسمية صورة لأبرز لاعبي النادى الأهلى فى

الألفية الاخيرة، والتى تزينت بمحمد أبو تريكة، ومحمد بركات، وعماد متعب، وحسام غالى، ووليد سيلمان، وحسام عاشور،والانجولى فلافيو والتونسي على معلول، وحسين الشحات.

وكتبت صفحة القلعة الحمراء تعليقاً على الذكرى "نحتفل اليوم بمرور ١١٢ عاماً على نادينا العظيم، ١١٢ عاماً من القيم والمبادئ والبطولات والانجازات، كل عام وأنت زين النوادي".