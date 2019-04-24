انت الان تتابع شوبير: أختلف مع أي شخص لا يعترف بقيمة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ ص

أحمد شوبير

أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن بيراميدز أضاف الكثير للكرة المصرية، وزاد مسابقة الدوري إمتاعًا، مضيفا أنه يختلف بقوة مع من لا يعترف بذلك. وقال شوبير، خلال حلقة الثلاثاء من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه على فضائية «ON sport»: «صرحت في وقت سابق بأن فريق بيراميدز سيقدم أداءً مبهرًا هذا الموسم، قبل حتى أن يزداد الفريق قوة بالتعاقد مع المدرب الآرجنتيني رامون دياز، والبيروفي كريستيان بينافينتي، والسوري عمر خربين، وهو ما يراه الجميع الآن».

وتابع حارس مرمى الأهلي السابق: «يجب على الجميع الاعتراف بالواقع الذي نراه، فكل شيء في نادي بيراميدز جيد للغاية بدءًا من الشخصيات التي تعمل في المنظومة وقوة الفريق، وحتى الملابس التي يرتديها تبدو أنيقة للغاية، ويجب توجيه التحية لهذه التجربة». وعن مباراة بيراميدز والزمالك، علق شوبير: «لم

Advertisements