انت الان تتابع تركي آل الشيخ ينشر صورة للمشير طنطاوي: «شرفتنا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

المشير محمد حسين طنطاوي

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربي، ومالك نادي بيراميدز، والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة للمشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، أثناء تواجده في مقصورة استاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة، لمتابعة مباراة فريقي الزمالك وبيراميدز في بطولة الدوري الممتاز بصحبة حسام البدري، رئيس مجلس إدارة نادي بيراميدز تحت عنوان «شرفتنا».

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وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك، بهدف دون رد، جاء عن طريق علي جبر، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة من مواجهات الجولة السادسة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 63 نقطة،