شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: الدوري للأهلي.. وطارق حامد يستحق الطرد 3 مرات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، على أن نادي الأهلي سيحصد لقب الدوري خلال الموسم الجاري، بعد ساعات من فوز فريقه على نادي الزمالك واعتلائه صدارة الدوري.

قال «آل الشيخ»، في تصريحات لقناة «أون سبورت»، مساء الثلاثاء، إن لاعب وسط الزمالك «طارق حامد كان يستحق الطرد في أكثر من مناسبة خلال مواجهة الفريقين».

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أضاف: «هناك من يتحدثون عن حكم المباراة، وأنا أيضًا أستطيع أن أتحدث عنه، طارق حامد لاعب الزمالك كان يجب أن يطرد 3 مرات»، مشيرًا إلى أن «التعليق على المباريات يشعرني وكأننا في سرادق عزاء».

تابع: «أحب روح طارق حامد وأتمنى أن يكون كل لاعبي بيراميدز مثله، وكذلك محمد إبراهيم يعد من أفضل اللاعبين في الدوري حاليًا»، مختتمًا: «ما زلت مصر على أن لقب الدوري سيكون للأهلي، والزمالك ثانيًا، وبيراميدز ثالثًا، نريد فقط مركز مؤهل إلى البطولات الأفريقية».

ارتفع رصيد بيراميدز بعد الفوز على الزمالك إلى 63 نقطة، ليعتلي صدارة ترتيب الدوري، مع أفضلية بمباراتين زائدتين عن الزمالك، الوصيف، و3 عن الأهلي، صاحب المركز الثالث.