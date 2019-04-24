الدوري الإنجليزي: توتنهام ينتزع فوزاً صعباً من برايتون

تمكن فريق توتنهام من تحقيق فوزاً صعباً على ضيفه برايتون 1-0، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع 33 في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتمكن الدنماركي ايركسين من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 88 من عمر المباراة.
وبعد أن خسر في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي، استعاد “السبيرز” نغمة الفوز مجدداً، ليرفع رصيده لـ70 نقطة، يستقر بها في المركز الثالث.
في المقابل، تجمد رصيد برايتون عند 34 نقطة في المركز الـ17، ولا يزال مهدداً بدخول منطقة الخطر التي لا يفصله عنها سوى 3 نقاط فقط قبل 3 جولات من النهاية.
وفي مباراة أخرى، أقيمت في نفس التوقيت ومؤجلة من الأسبوع 31، حرم واتفورد ضيفه ساوثامبتون من الخروج بانتصار ثمين، بعد أن اقتنص تعادلاً قاتلاً 1-1، في اللقاء الذي احتضنه ملعب فيكاراغ رود.
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