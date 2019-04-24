خطوة تفصل برشلونة عن لقب الليجا بعد تجاوز ألافيس بثنائية نظيفة



واصل برشلونة سيره بخطى ثابتة نحو حصد لقب الليجا، بانتصار بهدفين دون رد على ديبورتيفو ألافيس، في إطار منافسات الجولة الـ34 من الليجا.



وسجل هدفي برشلونة ألينيا في الدقيقة 54، ولويس سواريز من ركلة جزاء في الدقيقة 60.



وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 80 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 46 نقطة في المركز الثامن، وحال خسر الوصيف أتلتيكو مدريد صاحب الـ68 نقطة غدًا ضد فالنسيا يتوج البارسا رسميًا باللقب، أو عكس ذلك سيحتاج الانتصار على ليفانتي السبت المقبل.



واعتمد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، على طريقة (4-3-3) بوجود تير شتيجن في حراسة المرمى، أمامه الرباعي سيميدو، بيكيه، أومتيتي، وسيرجي روبيرتو، وفي الوسط ألينيا، بوسكيتس، وفيدال، وثلاثي هجومي كوتينيو، ديمبيلي، وسواريز.



وعلى الجانب الآخر، اعتمد أبيلاردو فيرنانديز المدير الفني لديبورتيفو ألافيس على طريقة (5-4-1) بوجود باتشيكو في حراسة المرمى، أمامه الخماسي فيجاراي، فيكتور، رودريجو، نافارو، ودوارتي، وفي الوسط رولان، واكاسو، بينا، وجوني، ومهاجم وحيد بورخا باستون.



أول تهديد في المباراة كان للضيوف بانطلاقة للويس سواريز مهاجم برشلونة حيث سدد كرة تصدى لها حارس ألافيس باتشيكو، لترتد أمام كوتينيو الذي سدد أيضًا لكن تسديدته اصطدمت بالدفاع في الدقيقة 5.



وجاء الرد سريعًا من أًصحاب الأرض، حيث حصل فيجاري لاعب ديبورتيفو ألافيس على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 16، لكن الحارس تير شتيجن أمسك بها بسهولة.



واستمرت محاولات برشلونة لتسجيل الهدف الأول، حيث استقبل سيرجي روبيرتو كرة على الطرف الأيسر، وسدد كرة قوية لكنها مرت أعلى مرمى ألافيس في الدقيقة 24.



وواصل باتشيكو حارس ديبورتيفو ألافيس التألق، وتصدى لتسديدة من لويس سواريز مهاجم برشلونة في الدقيقة 28.



ورغم السيطرة التامة لبرشلونة على الكرة، والتي بلغت 82% في الشوط الأول، لم ينجح برشلونة في ترجمة هذه السيطرة إلى فاعلية على مرمى ألافيس، في ظل المنظومة الدفاعية المميزة لأصحاب الأرض.



ومع بداية الشوط الثاني، دخل لاعبو ألافيس برغبة وثقة كبيرة، ونجحوا في الوصول إلى مرمى تير شتيجن وكانت الهجمة الأخطر عبر



وقرر فالفيردي القيام بتغيير داخل الملعب، بجلب نيلسون سيميدو كظهير أيسر، واتجه سيرجي روبيرتو إلى مركز الظهير الأيمن من أجل الاستفادة من روبيرتو على المستوى الهجومي بشكل أفضل.



وبالفعل نجح برشلونة في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 54، حيث قام سيرجي روبيرتو بأداء فردي مميز ومرر لزميله ألينيا تمريرة بينية استغلها الشاب وسدد في شباك باتشيكو.



واحتسب حكم المباراة بعد اللجوء إلى تقنية الفار ركلة جزاء لبرشلونة، نفذها الأوروجوياني لويس سواريز بنجاح، في الدقيقة 60، ليُضاعف النتيجة للبلوجرانا.



ودفع فالفيردي بليونيل ميسي بدلا من عثمان ديمبيلي من تنشيط الخط الهجومي، واستغلال الفرص والسيطرة من أجل قتل المباراة، والذي من أول لمسة له في المباراة راوغ دفاع ألافيس وسدد كرة لكن العارضة حرمته من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 68.



وواصل فالفيردي إجراء التعديلات، حيث أخرج نيلسون سيميدو ودفع بجوردي ألبا لدعم ميسي بشكل أقوى في الجبهة اليسرى سواء بالتمريرات أو الكرات العرضية.



واستغل جوني مهاجم ألافيس خطأ فادح من جيرارد بيكيه مدافع برشلونة في تمرير الكرة، وانطلق وسدد كرة قوية لكنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس تير شتيجن في الدقيقة 75.



وحاول أبيلاردو تعديل طريقة لعبه من أجل تقليص الفارق والعودة، إلى (4-3-3)، وأشرك باتريك توماسي وجون جويديتي بدلا من رودريجو وجوني لتنشيط خط الهجوم، ومساندة باستون للتسجيل، لكن دون أي جديد، حيث استمرت سيطرة البارسا.



المصدر: موقع كورة