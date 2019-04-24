رياضة | المداخلة الكاملة للمستشار تركي آل الشيخ عبر قناة ام بي سي مصر (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المداخلة الكاملة للمستشار تركي آل الشيخ عبر قناة ام بي سي مصر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي بيراميدز، لقناة ام بي سي مصر، منذ قليل، عقب فوز بيراميدز على الزمالك واعتلاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وأكد معالي المستشار تركي آل الشيخ أن النتيجة التي وصل إليها بيراميدز هذا الموسم جاءت بعد جهد مبذول وتكاتف الجميع من اجل إنجاح تلك التجربة.

Advertisements

وأثنى تركي آل الشيخ على اللاعب نبيل عماد دونجا الذي لعب مباراة الزمالك بكل قوة ووالده توفي منذ ساعات وهذا يدل على الإصرار، كما أكد أن يده ممدودة للجميع "امبارح واليوم وبكرة".

ونستعرض المداخلة الكاملة لمعالي المستشار تركي آل الشيخ عبر قناة ام بي سي مصر على النحو التالي:



