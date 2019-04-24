رياضة | المداخلة الكاملة للمستشار تركي آل الشيخ على قناة "أون سبورت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المداخلة الكاملة للمستشار تركي آل الشيخ على قناة "أون سبورت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي بيراميدز على التعليق على فوز فريقه على الزمالك بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء.

وجاء ذلك عبر نافذة قناة أون سبورت والاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وبيراميدز في بطولة الدوري، والتي تحدث خلالها على تصدر بيراميدز للمسابقة المحلية برصيج 63 نقطة وهزيمة قطبي الكرة المصرية خلال أسبوع واحد.

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وكان بيراميدز سجل انتصارا ثمينا على الزمالك بهدف مدافعه علي جبر في مباراة مؤجلة من الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدوري المصري والتي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي مساء أمس الثلاثاء.

ونستعرض المداخلة الكاملة لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على قناة أون سبورت على النحو التالي:



