رياضة | 6 قرارات لمجلس الأهلي في اجتماع الثلاثاء.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 قرارات لمجلس الأهلي في اجتماع الثلاثاء.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد مساء الثلاثاء، بمقر النادي بالجزيرة اعتبار الجلسة ممتدة، على أن تستكمل في غضون الأيام القادمة لمناقشة جدول الأعمال.

كما قرر المجلس إيقاف قبول العضويات الجديدة في فرع النادي بالشيخ زايد لحين الانتهاء من كافة أعمال الانشاءات وفق خطة طموحة تشمل إنشاء مقر إداري جديد للبنوك، وصالة للكاراتيه، وأخرى للجمباز، مع إنشاء ملعبين إضافيين لأكاديمية كرة القدم، ومبنى اجتماعي جديد، ومناطق لجلوس الأعضاء، ومسجد، ومجمع اسكواش، حيث بدأ بالفعل أعمال الحفر وتسوية الأرض لنقل فرع الأهلى بالشيخ زايد نقلة جديدة، على أن يتم فتح باب العضوية من جديد وفور الانتهاء من هذه الأعمال.

كما تابع المجلس، في اجتماعه، أعمال تشطيبات المدرجات في ملعب التتش، وتوريد الأجهزة الجديدة للجيم والساونا والجاكوزي، واعتماد المخصصات المالية اللازمة لإنهاء هذه الأعمال.

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ووافق المجلس على تطوير وتجديد ملاعب أكاديمية كرة القدم في فرع النادي بمدينة نصر، وتغيير غرف ملابس الناشئين مع اعتماد قيمة تشطيب غرف الملابس أمام المسجد لتصبح مكاتب إدارية، بالإضافة إلى إنشاء مقر جديد للشهر العقاري بفرع مدينة نصر لخدمة الأعضاء، فضلا عن إنشاء ثلاثة حمامات سباحة في المنطقة الترفيهية، مع رفع كفاءة البوابات التي يجري تشطيبها حاليًا.

كذلك، قرر المجلس الموافقة على المشروع الذي تقدمت به إحدى شركات الأدوية لتبنّي حملة "النادي الأهلي خالي من سرطان الثدي" على أن يتم الإعلان عن تفاصيل المشروع خلال الأيام القليلة القادمة.

كما وافق المجلس على التصور المقدم لمصيف جديد لخدمة الأعضاء بالساحل الشمالي، على أن يتم إعلان كافة التفاصيل الخاصة بهذا المصيف بعد إنهاء كافة الإجراءات وتوقيع العقود.