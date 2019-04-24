الامارات | الإسباني باربيتو مدرباً لمنتخب اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن الإسباني باربيتو مدرباً لمنتخب اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة اليد، تعيين الإسباني فيرناندو باربيتو، مديراً فنياً للمنتخب الوطني الأول. وقال نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات، محمد عبدالله شريف، في تصريحات صحافية، إن المدرب وصل الدولة، أمس، للتوقيع رسمياً على العقد، ولحضور المباراة الفاصلة التي جرت بين فريق الشارقة وشباب الأهلي على لقب دوري اليد، وأقيمت في صالة نادي الوصل، وعادت نتيجتها لمصلحة «الملك». طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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