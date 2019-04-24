الامارات | راضي: عوضت إخفاقي في آسياد جاكارتا بذهبية «أبوظبي للجوجيتسو»

شكرا لقرائتكم خبر عن راضي: عوضت إخفاقي في آسياد جاكارتا بذهبية «أبوظبي للجوجيتسو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو محمد هيثم راضي، الفائز أمس بالميدالية الذهبية لوزن 85 كيلوغراماً لفئة الحزام البني في منافسات الأساتذة ببطولة أبوظبي العالمية الحادية عشرة المقامة حالياً بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، إنه عاقب نفسه بالتدريب اليومي المتواصل من أجل الوصول إلى أفضل مستوى بدني وفني ممكن بعد خسارته التي لقيها في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة في جاكارتا، والتي لم يستطع فيها تحقيق حلم الفوز بالميدالية الذهبية.

وارتقى راضي أمس إلى فئة الحزام الأسود وسط فرحة غامرة من أسرته التي تواجدت في المدرجات لتشجيعه.

وبعد تتويجه انهمرت دموع الفرح من عيني محمد هيثم راضي، ولم يتمالك نفسه من الفرحة، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لا أستطيع وصف سعادتي بهذا الفوز الذي انتظرته طويلاً بعد إخفاقي في دورة الألعاب الآسيوية بجاكارتا، والتي كنت أحلم خلالها بالفوز بالميدالية الذهبية في الحزام البني وأرتقي لفئة الحزام الأسود».

وأضاف «منذ انتهاء آسياد جاكارتا، عزمت على معاقبة نفسي لأنني أحسست بالتقصير في حق نفسي، وقررت خوض تدريبات يومية مكثفة حتى موعد بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين، وقلت في نفسي إن هذ البطولة فرصة لرد الاعتبار أمام نفسي، وعلي أن أجتهد من أجل تحقيق الفوز والحصول على الميدالية الذهبية، حتى إنني خلال المباريات التي لعبتها في هذه البطولة لم أركز كثيراً في أسماء اللاعبين الذين سيواجهونني أو من أي جنسية، بل كان كل تفكيري في كيفية إحراز الفوز والحصول على الميدالية الذهبية، والحمد لله فقد تحقق الهدف وحصلت على ما أريد، وتمت ترقيتي إلى فئة الحزام الأسود».

وأشار راضي إلى أن لعبة الجوجيتسو تحتاج إلى الهدوء والتركيز في مبارياتها من أجل تحقيق الفوز ومن قبلهما التدريب المتواصل للوصول إلى أفضل مستوى ممكن، مع احترام المنافسين واللعب على نقاط ضعفهم من أجل التحكم في سير المباراة.

وكشف راضي أن هذه الميدالية الذهبية هي الثانية له في بطولة أبوظبي العالمية، بعد أن حقق الميدالية نفسها في النسخة الماضية، وقال إن الفوز بالميدالية الذهبية العالمية للمرة الثانية على التوالي شرف كبير.

الهاشمي يبحث خطط الصين لاستضافة آسياد 2022

بحث رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي عبدالمنعم الهاشمي، استعدادات الصين لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية في 2022، والتي ستكون الجوجيتسو أحد أنشطتها المدرجة في الدورة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع وفد اللجنة الأولمبية الصينية برئاسة يونج فينشان، والذي عقد أمس بهدف تنسيق الرؤى والمواقف، والاطلاع على خطط الصين واستعدادها لاستضافة منافسات الجوجيتسو ضمن آسياد 2022، والاتفاق على ضرورة تعزيز مكاسب اللعبة في الصين لتأخذ مكانتها بين الرياضات المختلفة.

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حضر الاجتماع أمين عام الاتحاد الآسيوي فهد علي الشامسي، ومساعد الأمين العام للاتحاد الآسيوي الدكتور جعفر المظفر، ومدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو مبارك المنهالي، ورئيس لجنة الحكام بالاتحادين الإماراتي والآسيوي مدير إدارة التحكيم في الاتحاد الدولي اليساندرو ناسيمنتو، وسكرتير الإدارة الفنية بالاتحادين الإماراتي والآسيوي رودريجو فاليريو.

وأكد فهد علي أن الاجتماع التنسيقي الذي عقد مع الوفد الصيني هو الثاني بعد الأول الذي عقد في الصين، بالإضافة إلى ورشة عمل تمت إقامتها في بكين الشهر الماضي.

وقال «ضمن تنسيقنا مع اللجنة الأولمبية الصينية كاتحاد آسيوي طلبنا أن يتم تنشيط الجهة المسؤولة عن رياضة الجوجيتسو في الصين كي تكون واجهة منفصلة، لأنهم يملكون هيكلا تنظيميا موحدا لأربعة من الرياضات القتالية في آن واحد، وتمت إضافة الجوجيتسو لهذه الإدارة».

وأضاف: «تم الاتفاق على تبادل الخبرات على مستويات عدة، وإقامة مجموعة ورش عمل في الفترة المقبلة بالصين».

المصعبي يفوز بذهبية طال انتظارها 5 سنوات

بعد طول انتظار استمر خمس سنوات لم يحقق خلالها أي إنجاز في بطولة أبوظبي العالمية، فاز لاعب نادي الجزيرة أحمد المصعبي، بالميدالية الذهبية الأولى له أمس في منافسات الاساتذة 3 فئة الحزام البنفسجي لوزن 77 كيلوغراماً.

وقال المصعبي لـ«الإمارات اليوم»: «المستويات كانت متقاربة جداً، واللاعب الذي فزت عليه من الممكن أن أخسر أمامه في نزال آخر حتى لو بعد 5 دقائق، لكن التوفيق وسرعة ردة الفعل رجحا الكفة لصالحي».

وقال المصعبي إن فوزه على اللاعب الروسي في النزال الأول فتح له الطريق للفوز في النزال الأخير، الذي جاء على حساب بطل متعدد المواهب من مولدوفيا.

وأهدى المصعبي الإنجاز إلى عائلته وإلى اتحاد الجوجيتسو ونادي الجزيرة والى زملائه في الفريق والمدرب مارسيلو وسام.