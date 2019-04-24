شكرا لقرائتكم كيف حفز رئيس النجم الساحلي لاعبيه قبل مواجهة الزمالك بالكونفدرالية ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك والنجم الساحلي مواجهة عربية في نصف نهائي الكونفدرالية

أعرب رضا شرف الدين رئيس نادي النجم الساحلي التونسي عن سعادته الكبيرة بتأهل الفريق إلى نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، وذلك عقب الانتصار على الهلال السوداني بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من البطولة.

الزمالك في مواجهة حاسمة ومرتقبة أمام النجم الساحلي بالكونفدرالية

وحرص رئيس النادي على تحفيز لاعبيه قبل مواجهة الزمالك المرتقبة في الدور رنصف النهائي من البطولة الإفريقية.

وكتب شرف الدين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "الحمدلله على الترشح الى الدور نصف نهائي لكأس الكونفيدرالية الافريقية لكرة القدم، شكرا الاولاد.



رئيس النجم الساحلي

موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي في نصف نهائي الكونفدرالية



وينتظر عشاق الكرة العربية، المباراة التي ستجمع بين فريقي الزمالك والنجم الساحلي، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

وكان الفريق التونسي قد تخطى عقبة الهلال السوداني بعدما حقق الفوز بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور ربع نهائي من الكونفدرالية.

الزمالك يسقط أمام بيراميدز ويفقد صدارة الدوري

ويدخل الزمالك مباراة الأحد أمام النجم الساحلي التونسي، بمعنويات منخفضة للغاية بعدما خسر بهدف دون رد أمام فريق بيراميدز، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن مؤجلات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

ليفقد الزمالك صدارة الدوري، ويحتل المركز الثاني برصيد 60 نقطة، بينما اعتلى بيراميدز صدارة جدول الترتيب للمرة الأولى هذا الموسم برصيد 63.

تشكيل الزمالك في مباراة بيراميدز