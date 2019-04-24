شكرا لقرائتكم جهات رسمية تبدأ التحقيق في توزيع مكافأت الدوري بالأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل توجه فريق من احدى جهات التحقيق الرسمية لمقر النادي الأهلي على هامش مران الثلاثاء، للتحقيق في توزيع مكافأت النسخة الماضية من بطولة الدوري العام.
وشمل التحقيق الثلاثي التونسي علي معلول والمغربي وليد ازارو وأحمد فتحي، فيما تعذر التحقيق مع النيجيري جونيور اجاي لعدم وجود مترجم.
وطابقت جهات التحقيق الأموال الموجودة فى ميزانية الأهلي مع أقوال اللاعبين، قبل الإعلان بشكل رسمي عن نتائج التحقيقات خلال الأيام القادمة، وذلك بعد التحقيق مع عدد آخر من اللاعبين.
كانت هذه تفاصيل خبر جهات رسمية تبدأ التحقيق في توزيع مكافأت الدوري بالأهلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.