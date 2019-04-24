شكرا لقرائتكم جهات رسمية تبدأ التحقيق في توزيع مكافأت الدوري بالأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه فريق من احدى جهات التحقيق الرسمية لمقر النادي الأهلي على هامش مران الثلاثاء، للتحقيق في توزيع مكافأت النسخة الماضية من بطولة الدوري العام.

وشمل التحقيق الثلاثي التونسي علي معلول والمغربي وليد ازارو وأحمد فتحي، فيما تعذر التحقيق مع النيجيري جونيور اجاي لعدم وجود مترجم.

وطابقت جهات التحقيق الأموال الموجودة فى ميزانية الأهلي مع أقوال اللاعبين، قبل الإعلان بشكل رسمي عن نتائج التحقيقات خلال الأيام القادمة، وذلك بعد التحقيق مع عدد آخر من اللاعبين.