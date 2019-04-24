شكرا لقرائتكم كهرباء القاهرة تفوز بالبطولة العربية لكرة الصالات للمرة الـ7 " صور "... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج فريق كهرباء القاهرة بكاس البطولة العربية الـ19 لكرة الصالات وللمرة السابعة فى تاريخه بعد تغلبه على منتخب الاردن فى المباراة النهائية التى جمعت بينهم بنادى الشرقية للدخان الذى أستضاف فعاليات منافسات البطولة .





يقود فريق الكهرباء الفائز باللقب للمرة الرابعة على التوالى خالد كمال مديرا فنيا وطارق حافظ مدرب عام وايهاب سالم مدرب وتامراحمد مدربا لحراس المرمى واشرف صديق أدارى وعادل ابراهيم مشرف عام على الفريق ، حرص على حضور فعاليات المباراة النهائية حسنى غندر رئيس الاتحاد العربى واحمد اسماعيل سكرتير عام الاتحاد الى جانب عدد من الشخصيات الرياضية بمصر والوطن العربى الى جانب رؤساء الوفود العربية التى شاركت فى البطولة .

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اكد عادل ابراهيم المشرف على الفريق ان هناك دعم مساندة ورعاية للاعبين وجهازهم الفنى من المهندس طارق عبد الحميد رئيس مجلس ادارة الشركة الذى دائما يسعى لتذليل كل العقبات التى تواجهنا خلال منافساتنا المحلية والدولية الى جانب الجندى المجهول المحاسب محمد شمس الدين رئيس اللجنة الرياضية الذى نحظى بثقته وتأييده دائما فى المحافل التى نشارك فيها .



