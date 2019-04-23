رياضة | مانشستر سيتي يصدم ريال مدريد ويعرض 130 مليون إسترليني لخطف الصفقة الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يصدم ريال مدريد ويعرض 130 مليون إسترليني لخطف الصفقة الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن اهتمام مانشستر سيتي الإنجليزي بالتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع سبورتس مول البريطاني أن باريس سان جيرمان ينوي بيع نيمار في الميركاتو الصيفي المقبل لذلك مانشستر سيتي يرغب في عرض 129.9 مليون جنيه إسترليني مقابل اللاعب بالإضافة إلى مهاجمه سيرجيو أجويرو من أجل ضم نيمار.

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وأكد الموقع البريطاني أن مانشستر سيتي يفكر في بيع أجويرو الهداف التاريخي له بـ229 هدفا بعد اقترابه من سن الـ31 مما جعل إدارة النادي تفكر في دخوله في صفقة البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان.

وذكر الموقع البريطاني أن نيمار سجل 48 هدفا في 53 مباراة مع باريس سان جيرمان منذ انتقاله إلى PSG في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو وارتبط في الأشهر الماضية بالرحيل إلى ريال مدريد لكن الملكي تراجع عن ذلك ويركز على ضم البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي.

يذكر أن نيمار عاد للمشاركة مع باريس سان جيرمان هذا الأسبوع ضد موناكو والتي فاز بها سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري الفرنسي بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب قرابة 3 أشهر.