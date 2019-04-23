رياضة | تحت رعاية وزير الشباب والرياضة .. إنطلاق بطولة إفريقيا لرفع الأثقال الخميس المقبل

177 لاعب إفريقى لرفع الأثقال يمثلون 15 دولة يتنافسون لحجز فرصة للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تستضيف العاصمة المصرية القاهرة فى الخميس المقبل 25 من أبريل الجارى، وتستمر حتى 29 من نفس الشهر، البطولة الإفريقية لرفع الأثقال للكبار والمؤهلة للدورة الأوليمبية طوكيو 2020، بمشاركة 177 لاعب يمثلون 15 دولة إفريقية، من بينهم محمد ايهاب، ساره سمير، نعمة سعيد، شيماء خلف من مصر، بالإضافة إلى التونسي كارم بن عنيه وغفران بالخير ( أول أوليمبياد الشباب)، أيضًا اللاعب وليد ديدان من الجزائر.

وتتضمن البطولة عدد من الأوزان تشمل 10 أوزان للسيدات ( من 45 كيلو الي 87+ كيلو)، بالإضافة إلى 10 أوزان للرجال من 55 كيلو الي 109+ كيلو.

من جانبه قال محمد محجوب رئيس الإتحاد المصرى لرفع الأثقال "سعيد جدًا بالتعاون مع شركة رويال في إيجاد دعم للألعاب الفردية و أبطالها لأن الألعاب الفردية هي أصل الرياضة المصرية بناءًا على النتائج في البطولات الأقليمية و الدولية و الأوليمبية، حيث أن معظم الانجازات في الأليمبياد تكون بفضل الألعاب الفردية و أبطالها".

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مضيفًا "نحن نؤمن بالموهبة الفطرية التي يتميز بها اللاعب المصري و التي تؤهله للتفوق علي لاعبين من دول متقدمة من حيث الأمكانيات المادية و المعنوية، و مصر تمتلك أسماء كبيرة في الألعاب الفردية مثل البطل محمد إيهاب صاحب الأرقام القياسية العالمية في رفع الأثقال، و نعمة سعيد أيضًا التي حققت أرقام قياسية مشرفة، بالرغم من ضعف الامكانيات مقارنة بالدول و اللاعبين المنافسين، ويعد الدعم المعنوي أهم بكثير من الدعم المادي لأنه يشعر اللاعب بأهمية ما يقدمه لبلاده و لشخصه".

من جانبه قال محمد جاد العضو المنتدب لشركة رويال للتسويق الرياضى الراعي الرئيسي للبطولة أن تلك البطولة هى ثانى الحقوق التسويقية لبطولة دولية قارية بعد كأس رئيس المغرب لتحصل رويال على تسويق البطولة الأفريقية المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، وتعد إنجاز لم يسبق له مثيل في تاريخ الرياضة المصرية، حيث أن عمر الشركة لم يكمل الشهر الثاني من التأسيس، و استطعنا جلب أكبر شركة حديد في الشرق الأوسط لتكون شركة حديد عز راعي للبطولة، و واحدة من الشركات الجديدة في مجال الرعايات الرياضية و هي شركة تاج الملوك، و ذلك يعتبر نجاح لشركة رويال في توصيل الرسالة إلى جميع الشركات الخاصة لدعم الألعاب الفردية و أبطالها.

و تعد البطولة الإفريقية التى تقام بمصر أبريل الجارى واحدة ضمن البطولات التى لمدة سنه و نصف للتأهيل لأولمبياد طوكيو 2020، وسيتم تتويج أول و ثاني و ثالث فى كل وزن من الأوزان المختلفة.

جدير بالذكر أن البطولة تقام على ملاعب مجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة الدولى.