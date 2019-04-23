انت الان تتابع تفاصيل خبر الدحيل يرتدي ثوب الإجادة في الإمارات ويقهر زعيمها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 23 أبريل 2019 08:46 مساءً - حقق نادي الدحيل القطري فوزاً مستحقاً على حساب مضيفه العين الإماراتي، في المباراة التي احتضنها ملعب "هزاع بن زايد"، مساء الثلاثاء، في قمة لقاءات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة بمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وضع المعز علي، الذي صال وجال في الإمارات خلال مشوار تتويج منتخب قطر بكأس الأمم الآسيوية مطلع فبراير المنصرم، فريقه الدحيل في المقدمة بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة.

وعزز المهاجم المغربي يوسف العربي الغلة التهديفية للفريق القطري في الدقيقة الـ66 من عُمر المباراة.

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بهذه النتيجة رفع الدحيل رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، في حين تجمّد رصيد العين المُلقب بـ"الزعيم" عند نقطتين في المركز الرابع والأخير.

وفي مباراة ثانية بالمجموعة ذاتها، تغلّب الهلال السعودي على ضيفه استقلال طهران الإيراني بهدف نظيف، أحرزه الإيطالي سیباستیان جيوفينكو بالدقيقة الـ51.

وأقيمت المباراة على استاد "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية أبوظبي بسبب قرار الاتحاد الآسيوي للعبة خوض المواجهات السعودية-الإيرانية على ملاعب محايدة.

بهذا الانتصار الشاق وصل الهلال إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، في حين توقف رصيد الفريق الإيراني عند 4 نقاط بالمركز الثالث.