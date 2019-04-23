شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. «تاكيس» أكثر مدير فنى تلقى الخسارة بالدورى و«جروس» ملك الانتصارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - على الرغم من الخسائر المتلاحقة التي تعرض لها فريق نادى وادى دجلة في بداية مشواره بالدورى تحت قيادة المدير الفنى اليونانى تاكيس جونياس، إلا أن إدارة النادى أصرت على بقائه وأبدت إشادتها وإعجابها بطريقة لعبه المستحدثة على الدورى المصرى وعلى جماهير اللعبة في مصر، والتى تعتمد على بناء الهجمة من الخلف وتسليم الكرة بين أقدام اللاعبين دون تشتيت أو لعب كرات طويلة بغض النظر عن سير المباراة.

لاعبو دجلة استطاعوا مؤخراً وبعد طول غياب استعادة الانتصارات وهضم الطريقة التي يطبقها اليونانى، ومن ثم الابتعاد قليلاً عن شبح الهبوط بحصد 31 نقطة واحتلال المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة من 28 مباراة.

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ورغماً من إعجاب عدد كبير من جماهير مصر بطريقة جونياس، إلا أنه حقق رقماً قياسياً سلبياً في المسابقة المحلية هذا الموسم.

ويعتبر المدير الفنى اليونانى هو أكثر من تعرض لخسارة المباريات من بين جميع مدربى الدورى المصرى في الموسم الجارى، حيث تجرع مرارة الهزيمة في 13 لقاء من بين 28 قاد خلالها دجلة بالدورى.

ويعتبر جونياس هو واحد من 4 مدربين استمروا في منصبهم الفنى هذا الموسم، برفقة كل من علاء عبدالعال، مدرب الداخلية، وجروس، قائد الزمالك، ومختار مختار، المدير الفنى للإنتاج.

ويأتى في المركز الثانى من حيث تلقى الهزائم في الموسم الجارى، علاء عبدالعال، المدير الفنى لفريق نادى الداخلية، والذى خسر 12 مباراة من أصل 31، واقترب من قيادة الداخلية للهبوط لدورى القسم الثانى برصيد 26 نقطة احتل بها الفريق المركز السابع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب الممتاز. أما عن أكثر المدربين تحقيقاً للانتصارات في الدورى الممتاز هذا الموسم فهو السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، والذى قاد الفريق في 18 انتصاراً بالمسابقة خلال 26 مباراة قبل لقاء بيراميدز.