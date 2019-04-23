شكرا لقرائتكم خبر عن «زيدان» يطلب التعاقد مع محمد صلاح فى الميركاتو الصيفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية عن اقتراب الدولى المصرى محمد صلاح، نجم الفريق الكروى الأول بنادى ليفربول الإنجليزى، من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسبانى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة، نقلا عن قناة «تيلى فوت» الفرنسية، إن العلاقة بين الفرعون المصرى والألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، توترت خلال الفترة الأخيرة، مما جعل فرص رحيل محمد صلاح عن الريدز تزداد بقوة.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن هذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي يتم فيها الحديث عن رحيل صلاح بسبب توتر علاقته مع يورجن كلوب، حيث تشير التقارير إلى انهيار علاقة الثنائى داخل ملعب الأنفيلد.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يريد استغلال توتر العلاقة ورغبة «مو» في الرحيل عن ليفربول، ومحاولة الحصول على خدماته في الميركاتو الصيفى من أجل تعزيز صفوفه في الموسم المقبل، لاسيما وأن الميرنجى يريد بناء فريق جديد قادر على العودة إلى البطولات من جديد، بعد الخروج هذا الموسم خالى الوفاض. كانت صحيفة «آس» الإسبانية قد كشفت مطلع الأسبوع الماضى عن طلب محمد صلاح من إدارة النادى الموافقة على رحيله في يناير الماضى، بعد دخوله في مشادة مع كلوب، وهو السبب الذي أدى إلى ظهوره مستاءً خلال الفترة الأخيرة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ملاك النادى الإنجليزى حاولوا إقناع اللاعب بالبقاء وسحب الطلب الرسمى للرحيل قبل أن يتلقى وعدًا بالموافقة على رحيله بنهاية الموسم بدلاً من يناير الماضى.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى رغبة يوفنتوس الإيطالى في الحصول على خدمات صلاح عن طريق صفقة تبادلية تقضى بانضمام ديبالا إلى صفوف اليوفى، والحصول على خدمات الفرعون المصرى.

وكان صلاح قد انتقل إلى الأنفيلد قادمًا من روما في صيف 2017 ونجح في تسجيل 44 هدفًا في مختلف المسابقات في موسمه الأول مع ليفربول، ووقع على عقد جديد حتى عام 2023.

وتمكن «صلاح» من تسجيل 23 هدفًا في مختلف المسابقات في الموسم الحالى حتى الآن.

وأوضحت أن المدرب «زين الدين زيدان» وضع اللاعب صاحب الـ26 عامًا ضمن الأهداف الصيفية لبطل أوروبا، بجانب الثنائى بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، وإيدين هازار، صانع ألعاب تشيلسى على رأس أولويات زيدان، بالإضافة إلى لوكا يوفيتش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألمانى.