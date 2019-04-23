الدحيل يهزم العين بثنائية ويعقد موقفه في دوري الأبطال

خسر العين الإماراتي من ضيفه الدحيل القطري بهدفين دون مقابل اليوم الثلاثاء، على ستاد هزاع بن زايد في العين، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2019.

وشهدت المجموعة نفسها اليوم، فوز الهلال السعودي على الاستقلال الإيراني بهدف دون مقابل، على ستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتجمد رصيد العين عند نقطتين، وظل في المركز الرابع الأخير، بينما رفع الهلال رصيده إلى 9 نقاط، وعزز صدارته للمجموعة، مقابل 7 نقاط للدحيل، في المركز الثاني، و4 نقاط للاستقلال، في المركز الثالث.

وتلقى العين، صدمة مبكرة بهدف الضيوف في الدقيقة 3، عن طريق رأسية من المعز علي، بعد عرضية مثالية من ايدملسون، وحاول العين تعويض تأخره، لكن غابت عن هجماته الفعالية، والكثافة العددية اللازمة لتشكيل الخطورة على الدحيل.

Advertisements

وظلت هجمات الدحيل المرتدة الأكثر خطورة على مرمى العين، في ظل الاندفاع الهجومي بحثاً عن هدف التعادل، ونجح الضيوف في إنهاء الشوط الأول لصالحه بهدف دون مقابل.

وتحسن أداء العين في الشوط الثاني، مع نزول المهاجم السويدي بيرج، ولكن تمكن يوسف العربي، من تعزيز تقدم الدحيل بهدف ثاني في الدقيقة 66، ليزداد موقف العين صعوبة في العودة للقاء.

وفرض الدحيل سيطرته والهدوء على الدقائق الأخيرة، وتمكن من الخروج فائزاً باللقاء وبهدفين دون مقابل، ويقترب خطوة من الوصول إلى الدور التالي من دوري أبطال آسيا.