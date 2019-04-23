شكرا لقرائتكم كاسونجو فى استاد الدفاع الجوى لحضور لقاء الزمالك وبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك المعار إلى الوحدة السعودى، فى استاد الدفاع الجوى، لحضور مباراة الأبيض وبيراميدز، التى ستقام فى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

حرص كاسونجو على التواجد بملعب الدفاع الجوى لمؤازرة الزمالك فى مباراته أمام بيراميدز، خاصة بعدما تساوى الفريقين فى صدارة ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 60 نقطة لكل فريق، إلا أن الأبيض لعب 26 مباراة، فيما خاض بيراميدز 28 مباراة حتى الآن.

تواجد كاسونجو فى مران الزمالك قبل المباراة، وذلك خلال زيارته لمصر، لدعم اللاعبين وحثهم على تحقيق الثلاثة نقاط.

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