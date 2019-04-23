شكرا لقرائتكم الوليلي أول المتأهلين لنصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهلت المصرية رنيم الوليلي، لاعبة نادي وادي دجلة، والمصنفة الأولى عالميا، إلي نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش بعد الفوز علي منافستها جولي كينج بنتيجة بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراه التى جمعتهم مساء اليوم في دور ربع النهائي من البطولة.

حسمت الوليلي نتيجة الشوط الأول ١١/٦ وجاء الشوط الثاني بنتيجة١١/٦ لصالح جولي كينج وعادت الوليلي لتحقق الفوز من جديد في الشوط الثالث بنتيجة ١١/٧، قبل أن تحسم الشوط الرابع بنتيجة ١١/٦ وتفوز بالمباراة، وتتأهل للدور المقبل بالبطولة.

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وتعد بطولة الجونة واحدة من أكبر البطولات السنوية العالمية للاعبي الاسكواش المحترفين، كما أنها البطولة الوحيدة التي تقام في مصر من بين البطولات السبع الدولية الكبرى في العالم من حيث الجائزة الكبرى ومساهمتها في تحسين نقاط تصنيف اللاعبين العالمي. ويقوم على تنظيم البطولة شركة I-Events التي يرأسها عمرو منسي بالتعاون مع أوراسكوم للتنمية مصر والجونة.

جدير بالذكر أن مجموع جوائز البطولة 352 ألف دولار أمريكي، وقد فاز بها في النسخة الماضية لاعبة أندية وادي دجلة رنيم الوليلي المصنفة الأولى على مستوى العالم واللاعب مروان الشوربجي المصنف الثالث على مستوى العالم.