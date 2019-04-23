رياضة | مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يُكرم تركي آل الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يُكرم تركي آل الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في ختام اجتماع دورته الـ42 اليوم بالقاهرة، تكريم معالي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ نظير العمل المتميز والنجاح الكبير الذي تحقق لإعادة البطولات العربية للواجهة وما حملته من أصداء كبيرة من خلال تنظيمه لمسابقة الأندية العربية الأبطال على كأس زايد التي اختتمت مؤخرًا.

وقدم الوزراء خلال اجتماعهم الشكر والتهنئة لمعاليه والشكر للاتحاد العربي وأمانته على هذا العمل النوعي الذي جمع الشباب العربي وقدم نموذجًا للتنافس الرياضي بصورة تحقق ما يجب أن تكون عليه المنافسات والبرامج والبطولات العربية الرياضية والشبابية من تميز وعمل منظم أظهرها بأفضل صورة.