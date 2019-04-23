الان تتابع بينهم كلينسمان.. الاتحاد السعودي يرشح أربعة مدربين لخلافة بيتزي في المنتخب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
كشف لؤي السبيعي، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أسماء أربعة مدربين أوروبيين مرشحين لتدريب المنتخب السعودي، خلفا للأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، الذي رفض الاتحاد تجديد عقده لسوء النتائج خاصة بعد الخروج من بطولة كأس آسيا 2019 التي أقيمت في الإمارات، يناير الماضي.
وقال “السبيعي”، اليوم الثلاثاء، إن عدم إعلان اسم مدرب المنتخب الأول، الذي سيخلف الأرجنتيني بيتزي، يأتي في ظل انتظار نتائج الانتخابات، التي ستحدد رئيس وأعضاء مجلس اتحاد الكرة، خلال شهرين.
وأضاف: “هناك أربعة مدربين في ملف الانتظار لبدء التفاوض معهم خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسهم الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا، والبرتغالي كارلوس كيروش الذي تولى تدريب منتخب إيران منذ عام 2011 وحتى 2019”.
كما ضمت القائمة التي أعلنها “السبيعي” كلًا من الألماني يورجن كلينسمان، المدرب السابق لمنتخب ألمانيا وبايرن ميونخ، وكذلك مدرب منتخب تركيا السابق، الروماني ميرتشا لوتشيسكو.
وكان الاتحاد السعودي، قرر في الحادي عشر من فبراير الماضي، عدم تجديد عقد مدرب المنتخب السعودي، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.
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