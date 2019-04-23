شكرا لقرائتكم شباب ذئاب الجبل يهزم الاهلى بهدف نظيف فى بطولة الجمهورية مواليد 97... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز شباب المقاولون العرب على فريق الاهلى بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت عصر اليوم على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر أحرز اهداف المقاولون اللاعب مصطفى بدر الشهير ب اسكلاتشى وبهذا الفوز يحصد فريق المقاولون المركز الرابع للبطولة.

ولعب المقاولون مباراة رائعة فى وجود الكابتن محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب والكابتن عماد النحاس المدير الفني للفريق حيث يتم التنسيق بينهما للوصول لبعض لاعبى القطاع للإنضمام للفريق الاول لان دى سياسة النادى دائمآ الدفع والاعتماد على ابناء النادى يقود جهاز فنى للمقاولون مجدى مصطفى مدير فنى واحمد كمونة مدرب عام ومحمد عز مدرب وعلى يحى مدرب حراس مرمى وهانى عدلى ادارى الفريق ومحمد فوزى علاج طبيعى ونادر نشأت احمال تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الادارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الادارة.