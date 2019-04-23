شكرا لقرائتكم الزمالك وبيراميدز .. هل تحسم نتيجة المباراة هوية بطل الدورى؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوقع الكثير أن يتحدد بشكل كبير هوية الأقرب للظفر بلقب الدورى الممتاز للموسم الحالى، وذلك عقب معرفة نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها فى الثامنة مساء اليوم (الثلاثاء)، على ستاد الدفاع الجوى فى المواجهة المؤجلة من الأسبوع السادس والعشرين للمسابقة.

الزمالك وبيراميدز .. الأبيض يدخل المباراة محتلا صدارة الدوري

يدخل الزمالك المباراة، محتلاً صدارة الدورى برصيد 60 نقطة، وفى حال فوزه الليلة سيرتفع رصيده 63 نقطة، مما يعنى أن بيراميدز أصبح خارج المنافسة لتجميد رصيده عند 60 نقطة، علما بأن الفريق الأبيض لديه مباراتين مؤجلتين، كما سيزيد الفارق مع الأهلى "الغريم التقليدى" إلى 5 نقاط فى انتظار تعثره أمام المصرى فى اللقاء المقرر إقامته بعد غد الخميس.

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الزمالك وبيراميدز .. دياز يخطط للانفراد بصدارة الدوري

فى المقابل، يخطط بيراميدز لحصد النقاط الثلاث للانفراد بالصدارة والدخول بقوة للمنافسة على اللقب، خصوصاً أن رصيده سيرتفع إلى 63 نقطة، ويتجمد رصيد الزمالك عند 60 نقطة، فيما ستكون نتيجة التعادل غير مرضية لكليهما لأنها ستعطل من مسيرتهما ، مما يجعل المنافسة تشتعل مع الأهلى على الصدارة، ويتأجل الحسم إلى الرمق الأخير من المسابقة لحين تعثر أى طرف من الثلاثى خلال مبارياته المتبقية، ومن الوارد جداً أن يظل الأمر معلقا لحين موعد مباراة القمة بين الأحمر والأبيض فى نهاية الموسم.