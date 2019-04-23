- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم محمود الخطيب يؤازر الفريق بحضور مران الأهلى اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على حضور جزء من مران الفريق اليوم ،الثلاثاء، لدعم اللاعبين قبل لقاء المصري المقرر له الثامنة من مساء بعد غد ، الخميس، في الدوري الممتاز ،كما ظهر العامري فاروق نائب رئيس النادي في المران برفقة الخطيب .
وتأتي حضور الخطيب مران اليوم من أجل دعم اللاعبين لاستعادة الانتصارات بعد الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف الخميس الماضي في الدوري.
كان الخطيب قد عقد أجتماعاً مع لاعبي الاهلي السبت الماضي طالبهم خلاله بإستعادة ذاكرة الانتصارات أمام المصري من أجل الحفاظ على حظوظ الفريق في المنافسة على بطولة الدوري.
c9bac04f-9600-47e0-ab97-d72cf6e31008
كانت هذه تفاصيل خبر محمود الخطيب يؤازر الفريق بحضور مران الأهلى اليوم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.