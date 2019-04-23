شكرا لقرائتكم محمود الخطيب يؤازر الفريق بحضور مران الأهلى اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على حضور جزء من مران الفريق اليوم ،الثلاثاء، لدعم اللاعبين قبل لقاء المصري المقرر له الثامنة من مساء بعد غد ، الخميس، في الدوري الممتاز ،كما ظهر العامري فاروق نائب رئيس النادي في المران برفقة الخطيب .

وتأتي حضور الخطيب مران اليوم من أجل دعم اللاعبين لاستعادة الانتصارات بعد الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف الخميس الماضي في الدوري.

كان الخطيب قد عقد أجتماعاً مع لاعبي الاهلي السبت الماضي طالبهم خلاله بإستعادة ذاكرة الانتصارات أمام المصري من أجل الحفاظ على حظوظ الفريق في المنافسة على بطولة الدوري.