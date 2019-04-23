شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يسلم راية عاصمة الشباب العربي لتونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، راية ومفتاح عاصمة الشباب العربي للجمهورية التونسية، خلال فعاليات حفل ختام القاهرة عاصمة الشباب العربي، والذي تم تنظيمه اليوم الاثنين ٢٢ إبريل بقاعة المنارة.

حضر فعاليات الختام هيفاء أبوغزالة- الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، وعدد من وزراء الشباب والرياضة العرب، وعدد من سفراء الدول العربية، وشباب من مختلف الدول العربية والأفريقية.

وزير الشباب والرياضة يسلم راية عاصمة الشباب العربي لتونس

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي: «أرحب بكم في وطنكم الثاني مصر، وأرحب بالسادة الوزراء والسفراء العرب الأشقاء، وأرحب بالشباب العربي الذي يملأ تلك القاعة بالأمل والطاقة الإيجابية، فهم عماد هذه الأمة وأساس الرخاء والتنمية، وأؤكد اليوم أننا كوزراء للشباب والرياضة العرب نحمل مسؤولية تنمية الشباب والاستثمار فيهم».

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تابع وزير الشباب والرياضة: «استقبلنا على مدار عام كامل شبابا عربيا في فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي تحت شعار (حلم واحد.. هدف واحد)، وقمنا بتنفيذ أنشطة شبابية ورياضية متكاملة كانت تستهدف في المقام الأول الشباب مفتاح المستقبل، وكانت تلك الفعاليات جسراً للتواصل بين الشباب العربي».

وزير الشباب والرياضة يسلم راية عاصمة الشباب العربي لتونس

أضاف الدكتور أشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة: «اليوم نختتم القاهرة عاصمة الشباب العربي ونسلم الجمهورية التونسية راية عاصمة الشباب العربي ونتمني كل التوفيق والنجاح في فعاليات تونس عاصمة الشباب للعربي ٢٠١٩-٢٠٢٠».

فيما قالت هيفاء أبو غزالة: «أرسل تحية وتقديرا لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي استقبلنا اليوم، والذي يؤكد دوما دعمه لملف الشباب على المستويين الإقليمي والدولي حتي أصبحت مصر منصة لكل شباب العالم، وأشيد هنا بجهود وزارة الشباب والرياضة المصرية لإعلاء مسيرة العمل الشبابي، ودفع الشباب ليكونوا محورا للتنمية والتقدم».

وزير الشباب والرياضة يسلم راية عاصمة الشباب العربي لتونس

ومن جهتها، قالت الوزيرة الدكتورة سونيا بن الشيخ- وزيرة الشباب والرياضة بتونس: «نسعد بتسلم راية عاصمة الشباب العربي، وسنزداد فخرا بتواجد الشباب العربي في بلدهم تونس، وسنعمل على إنجاح هذه الفعالية، ونشكر جمهورية مصر العربية على جهودها في إنجاح عاصمة الشباب العربي، وأتوجه بالشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، على حسن تنظيم القاهرة عاصمة الشباب العربي، وأؤكد جاهزية تونس لاستقبال عاصمة الشباب العربي، بالتعاون والتشارك مع إخوتنا في الوطن العربي.

وزير الشباب والرياضة يسلم راية عاصمة الشباب العربي لتونس

تضمن حفل ختام القاهرة عاصمة الشباب العربي عرض فيلم عن فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي، وتقديم عدد من الفقرات الاستعراضية، منها تابلوه «مرحبا بكم يا عرب»، وفقرات غنائية للفنان محمد الحلو والفنان محمد ثروت، وعدد من الفقرات الغنائية لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة.