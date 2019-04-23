أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن باريس سان جيرمان ينافس برشلونة، لضم صفقة يابانية في الميركاتو الصيفي المقبل.
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يسعى لإعادة تاكيفوسا كوبو إلى "كامب نو"، ولكن طموح البارسا اصطدم بتدخل سان جيرمان في الصفقة.
وكان تاكيفوسا كوبو في صفوف "لاماسيا" قبل أن يعود إلى اليابان، بسبب تعرض برشلونة لعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقب مخالفته للوائح التعاقد مع لاعبين قصر.
وأشارت إلى أن باريس سان جيرمان طلب ضم تاكيفوسا كوبو منذ عدة أشهر، ولكن ممثلي اللاعب رفضوا العرض.
وأوضحت أن أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي لسان جيرمان، سيحاول مرة أخرى هذا الموسم التوقيع مع الناشئ الملقب بـ"ميسي اليابان".
كانت هذه تفاصيل خبر سان جيرمان ينافس برشلونة على ضم ميسي اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.