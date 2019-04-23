سان جيرمان ينافس برشلونة على ضم ميسي اليابان

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن باريس سان جيرمان ينافس برشلونة، لضم صفقة يابانية في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يسعى لإعادة تاكيفوسا كوبو إلى "كامب نو"، ولكن طموح البارسا اصطدم بتدخل سان جيرمان في الصفقة.

وكان تاكيفوسا كوبو في صفوف "لاماسيا" قبل أن يعود إلى اليابان، بسبب تعرض برشلونة لعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقب مخالفته للوائح التعاقد مع لاعبين قصر.

وأشارت إلى أن باريس سان جيرمان طلب ضم تاكيفوسا كوبو منذ عدة أشهر، ولكن ممثلي اللاعب رفضوا العرض.

وأوضحت أن أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي لسان جيرمان، سيحاول مرة أخرى هذا الموسم التوقيع مع الناشئ الملقب بـ"ميسي اليابان".