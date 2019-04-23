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شكرا لقرائتكم استطلاع الخليج 365 .. 53 % يتوقعون فوز الزمالك على بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل توقع عدد كبير من جماهير الكرة المصرية عبر تصويتهم على الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365"، فوز الزمالك على بيراميدز فى المباراة التى تجمع الفريقين الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوى لحسم صدارة الدورى المصرى الممتاز.
وجاءت نتيجة الاستطلاع الذى شارك فيه أكثر من 2000 مشجع بفوز الزمالك بنسبة 53 من الأصوات فيما توقع 47 من المشجعين فوز بيراميدز على الفارس الأبيض.
ويلتقى الفريقان اليوم لحسم الصدارة حيث يتربع الزمالك على القمة برصيد 60 نقطة فيما يحل بيراميدز فى المركز الثاني بنفس عدد الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف عن الفريق الأبيض فيما يأتي الأهلي ثالثًا برصيد 58 نقطة.
استطلاع
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