شكرا لقرائتكم استطلاع الخليج 365 .. 53 % يتوقعون فوز الزمالك على بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توقع عدد كبير من جماهير الكرة المصرية عبر تصويتهم على الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365"، فوز الزمالك على بيراميدز فى المباراة التى تجمع الفريقين الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوى لحسم صدارة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت نتيجة الاستطلاع الذى شارك فيه أكثر من 2000 مشجع بفوز الزمالك بنسبة 53 من الأصوات فيما توقع 47 من المشجعين فوز بيراميدز على الفارس الأبيض.

Advertisements

ويلتقى الفريقان اليوم لحسم الصدارة حيث يتربع الزمالك على القمة برصيد 60 نقطة فيما يحل بيراميدز فى المركز الثاني بنفس عدد الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف عن الفريق الأبيض فيما يأتي الأهلي ثالثًا برصيد 58 نقطة.